Nomination : Félix Lenglart devient Directeur d’Investissement – Associé du groupe Enersweet

Avant de rejoindre Enersweet, spécialisé dans la transition énergétique du bâtiment,, dont il a participé à la création et au développement aux côtés de Mickaël Cabrol, son CEO, Félix Lenglart a travaillé plusieurs années chez Arts et Biens, holding spécialisée dans l’investissement non coté dans les secteurs de la grande consommation et des business services, en tant que chargé puis directeur d’investissement.

Ce diplômé de l’ESSCA en Banque et Ingénierie Financière apporte ainsi une solide expertise pour accompagner la stratégie du groupe Enersweet qui ambitionne de se développer par acquisitions successives.

Félix Lenglart est notamment en charge de l’identification et de l’exécution des opportunités d’acquisition par approche directe et via réseau m&a dans l’univers de la transition énergétique, ainsi que de la réalisation des opérations de croissance externe pour les sociétés du Groupe Enersweet. En tant qu’associé, il est également directement impliqué dans la direction générale de ces sociétés aux côtés de Mickaël Cabrol.

Un spécialiste du capital-investissement

Avec l’acquisition récente de LICIEL Environnement, numéro un français des solutions de diagnostic de performance énergétique (DPE), le Groupe a inauguré son ambitieuse stratégie de croissance externe. Félix Lenglart revient sur cette première opération et son rôle au sein d’Enersweet : « Je suis ravi d’orienter mon expertise en investissement non coté vers le secteur de la transition énergétique qui est sans conteste un des grands enjeux de notre temps. L’acquisition de Liciel, réalisée cet été, marque une étape importante dans notre développement et fait suite à un important travail d’identification d’opportunités d’investissement dont plusieurs sont à l’étude. »

Mickaël Cabrol, CEO fondateur de Enersweet, se félicite quant à lui de la présence d’un tel atout pour le Groupe : « Félix Lenglart et moi avons déjà rencontré de nombreux acteurs du secteur, vu près de 300 sociétés. Pour identifier les différentes opportunités d’acquisition, j’avais besoin à mes côtés d’un spécialiste du capital-investissement. Outre son expertise des stratégies d’approche directe et du sourcing, il dispose d’une excellente connaissance de l’environnement PME en France. Nous visons deux à trois acquisitions par an au cours des quatre prochaines années : Félix Lenglart va nous permettre de faire les bons choix. »