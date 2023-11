Mon Podcast Immo reçoit tous les jours celles et ceux qui font l’actualité immobilière. Dans ce nouvel épisode, c’est Fabien Patou, co-fondateur de Plato, le « Doctolib » des agents immobiliers, qui répond aux questions d’Ariane Artinian, en direct du salon RENT, le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l’immobilier.

Le Doctolib des agents immobiliers à un détail près …

La plateforme Plato permet d’automatiser la prise de rendez-vous et de pré-qualifier les contacts des agents immobiliers.

« Quand on parle de Doctolib, on imagine des rendez-vous fixés à l’avance et définis, explique Fabien Patou. Avec Plato, produit de prise de rendez-vous, intégré sur les portails immobiliers, les agents immobiliers gardent néanmoins le contrôle sur leurs rendez-vous. Toutes les demandes des candidats doivent être confirmées par l’agent immobilier. C’est la clef du succès de Plato et c’est ce qui nous différencie des autres solutions de prise de rendez-vous. »

Plato existe depuis 4 ans et a rejoint le Groupe AVIV il y a un et demi.

Cette solution est aujourd’hui intégrée à l’offre Ultimmo proposée par SeLoger.

Le candidat peut choisir entre le mail, le téléphone ou la prise de rendez-vous pour contacter l’agent immobilier. La solution se déploie aussi en l’Europe, notamment sur Immoweb, portail leader en Belgique (AVIV group).

« Pour l’instant, nous nous concentrons sur la France et la Belgique pour être certain d’avoir la meilleure solution technologique, être sûr qu’elle fonctionne parfaitement bien et qu’elle convient à tous les marchés sur lesquels nous souhaitons nous positionner et, après, nous nous lancerons peut-être en Allemagne. »

Des annonces immobilières plus attrayantes

Intégrer le module Plato sur les annonces Seloger change la façon dont le candidat peut prendre contact avec l’agence.

Pour celle-ci, le bénéfice est important puisqu’elle capte 28 % de candidats en plus, acquéreurs et locataires.

Sur un marché en crise, le module Plato rend donc les annonces immobilières plus attrayantes.

« Cette prise de rendez-vous sera bientôt un nouveau standard du marché« , conclut Fabien Patou.