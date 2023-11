Franck Le Tendre, Vice-Président des opérations chez AVIV France, qui regroupe les marques SeLoger, Logic-Immo, Meilleurs Agents …, est l’invité d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo en direct du RENT, le salon de la Proptech.

Le marché va repartir en 2024

Le nombre de transactions réalisées est en chute libre en 2023 (moins de 900 000). Le marché en net recul. Pour autant, Franck Le Tendre le juge encore dynamique. Et il reste relativement confiant sur ce qu’il deviendra en 2024.

« Le marché trouvera ses repères, les taux d’intérêt vont se stabiliser et la machine à crédits va repartir. 2023, tout le monde a perdu le siens : professionnels, qui ont du mal à voir le retournement du marché, les acheteurs, qui se sont retrouvés dans l’incapacité d’emprunter, et les vendeurs, qui étaient restés sur des prix post Covid. 2024 verra un rééquilibrage entre vendeurs et acheteurs. Les acheteurs se rendront compte qu’emprunter à 4% n’est pas si terrible. »

L’innovation comme réponse au ralentissement

Pour répondre aux problématiques des professionnels de l’immobilier, confronté à un fort ralentissement du marché, AVIV mise sur l’innovation.

Le Groupe a lancé Ultimmo, solution qui réunit le meilleur de SeLoger et Meilleurs Agents, destinée à qualifier les leads, acheteurs ou vendeurs, et capitalise sur son audience.

« AVIV France c’est plus de 40 millions de visites par mois sur les sites du Groupe avec 1 mise en relation avec un professionnel toutes les 2 secondes. C’est cette machine-là que nous voulons continuer d’alimenter. », reprend Franck Le Tendre.

Investir dans la technologie pour aider les professionnels de l’immobilier

Des exemples d’innovations? « Pour aider les professionnels de l’immobilier, nous investissons énormément dans la DATA et la technologie pour leur permettre de capter toujours plus de mandats vendeurs – même si le marché s’est retourné depuis 18 mois, le mandat reste le nerf de la guerre – et d’attirer des acquéreurs, d’obtenir une audience qualifiée. Pour capter une partie du marché qui nous échappait, nous avons ouvert la plateforme SeLoger aux particuliers pour les rediriger vers les professionnels. »