Cyril Janin est l’invité de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian en live du RENT, le président de Bien’Ici livre sa vision du marché et présente sa stratégie.

Dans cet épisode de Mon Podcast Immo, en direct du salon RENT, le salon de la Proptech, Ariane Artinian reçoit Cyril Janin, président de Bien’Ici, qui fait le point sur le marché immobilier.

« Le marché de l’immobilier ancien a vécu deux années d’euphorie, battant des records année après année« , explique Cyril Janin.

« Cependant, 2023 marque un tournant avec une baisse de 20% des transactions. Malgré cette décroissance, le volume demeure conséquent avec environ 900 000 transactions, supérieur à la moyenne de 820 000 sur 20 ans.« .

La dynamique des dernières années a attiré de nombreux acteurs dans le secteur, créant une compétition accrue dans un marché contracté.

La situation est encore plus précaire dans l’immobilier neuf, confronté à une chute dramatique des réservations, allant de 45 à 55%. « Les deux prochaines années s’annoncent particulièrement ardues pour les promoteurs« , prévient-il.

2000 nouvelles agences en dépit d’un marché difficile

En dépit de ce contexte difficile, Bien’Ici, âgé de 8 ans, connaît une croissance remarquable avec un effectif de 156 salariés (contre 27 il y a 4 ans).

« Dans un marché qui fléchit, nous avons réussi à attirer 2000 nouvelles agences » se félicite Cyril Janin. « Nous avons choisi de nous adresser exclusivement aux professionnels, évitant ainsi de perturber un marché déjà fragile. Cette stratégie porte ses fruits : nous gagnons en visibilité et en reconnaissance. On nous remarques plus.Nous sommes le portail numéro 1 sur 16 départements, et numéro 2 sur 56 départements ».

Et d’ajouter : « Les consommateurs plébiscitent notre carte 3D et l’ergonomie de notre site.«

Unir le monde de l’immobilier ancien et du neuf

Le salon RENT a également été l’occasion pour Bien’Ici de lancer un nouveau produit adapté aux défis actuels du marché. Sa vision ? Unir le monde du neuf et de l’ancien pour créer de nouvelles opportunités commerciales dans un marché en crise.

« L’objectif est de rapprocher les mondes de l’immobilier ancien et neuf, souvent en manque d’interaction« , révèle Cyril Janin.

« Nous offrons à 17 000 agents immobiliers spécialisés dans l’ancien la possibilité de vendre des biens neufs, créant ainsi une synergie bénéfique pour les deux secteurs.«

Les clients de Bien’Ici vont avoir une interface leur permettant de vendre « 31 000 lots à l’instant t » et engranger une commission de 5% d’apporteur d’affaires.