Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, Laurent Dubois, cofondateur de Monsuperlocataire, revient sur l’ouverture de sa plateforme aux professionnels de l’immobilier.

« L’aventure de Monsuperlocataire a commencé il y a trois ans, avec l’ambition de réconcilier locataires et propriétaires« , dévoile Laurent Dubois. Ce concept innovant est né de sa propre expérience en tant que propriétaire confronté aux défis de la gestion locative.

« J’ai investi dans l’immobilier et me suis retrouvé avec un certain nombre de résidences à gérer. J’ai été confronté, comme beaucoup d’acteurs immobiliers, au manque d’outils, ou alors à une multitude d’outils. J’ai rêvé d’un outil simple, unique, convivial, qui me permettrait en quelques clics, sans ressaisie, de m’aider dans mon parcours de propriétaire.« , explique l’entrepreneur.

Et de poursuivre : « Notre plateforme ne se limite pas à la mise en relation ; elle accompagne les utilisateurs du début jusqu’à la fin de la période de location. Nous avons mis en place une plateforme en deux temps. D’abord, une rencontre réussie en propriétaires et locataires. Puis un accompagnement jusqu’au départ du locataire avec un outil de gestion intégré« .

Comment fonctionne Monsuperlocataire ? « Le futur locataire va sur notre plateforme, rentre un dossier unique universel qu’il peut partager avec toutes les plateformes, tous les propriétaires, toutes les agences, par SMS ou QR code. L’interlocuteur a alors automatiquement accès à son dossier et à ses documents« , répond Laurent Dubois.

Et pour les professionnels de l’immobilier ? Les agents immobilier peuvent « préparer des annonces très complètes, bien présentées, qui seront publiées sur Monsuperlocataire, mais également multidiffusées sur les plateformes habituelles.

Le modèle économique ? « Notre modèle économique basé sur la gratuité pour les fonctionnalités de base. »

Et de conclure : « Notre plateforme est multi-utilisateurs, multi-collaborateurs, multi-intervenants. On fait gagner du temps à tout le monde. C’est un outil dont on ne peut plus se passer une fois qu’on a commencé à l’utiliser.«