Immobilier : Monsuperlocataire ouvre son outil de gestion locative 360° aux professionnels de l’immobilier

Les sociétés de gestion immobilière et foncière peuvent désormais, elles aussi, simplifier leur quotidien en capitalisant sur une plateforme qui automatise les tâches répétitives et fastidieuses inhérentes à leur activité.

Initialement destinée aux locataires et propriétaires bailleurs, Monsuperlocataire.fr étoffe son offre et transpose son outil de gestion locative aux professionnels de l’immobilier.

Démarrer ou consolider une activité de gestion locative

Monsuperlocataire.fr a été lancé en 2021 avec l’ambition de faciliter la mise en relation entre propriétaires bailleurs et locataires en quête de logement. La plateforme propose en effet de faire matcher des profils de bailleurs avec ceux de candidats à la location. Fort d’une adhésion rapide des particuliers et de l’intérêt croissant de certains professionnels, Monsuperlocataire.fr franchit une nouvelle étape en étendant ses fonctionnalités aux professionnels de la gestion locative.

« Fort d’outils déjà éprouvés par les particuliers, qu’ils soient propriétaires bailleurs ou locataires, notre plateforme a désormais de nombreux atouts à mettre au service des professionnels du secteur. Et l’on entend bien moins parler d’outils de gestion locative pour les professionnels que pour les particuliers actuellement », explique Laurent Dubois, fondateur du concept.

Ce nouveau dispositif s’adresse aux néophytes de la gestion immobilière qui se lancent dans le métier comme au plus chevronnés désireux de déployer une activité déjà établie. Avec un seul et même outil, qui automatise et centralise toutes les actions afférentes à la gestion locative, bien souvent nombreuses et répétitives, le site fait gagner du temps aux professionnels. Face à une conjoncture défavorable, il répond à un besoin croissant des indépendants de praticité, de simplicité, de flexibilité et de sécurité. « Si vous avez peu de lots en gestion et que vous êtes à la recherche d’une solution pour optimiser leur administration, c’est le support idéal pour simplifier les tâches liées à la location ».

Gérer la location en quelques clics

Très concrètement, cet outil de gestion locative multifonction permet au professionnel de centraliser et de visualiser en temps réel toutes les informations relatives aux biens dont il a la gestion : l’état, le statut, l’occupation, les interlocuteurs adéquats, les incidents potentiels… Afin de gagner du temps, l’accès aux informations utiles est facilité, et aucune saisie initiale n’a besoin d’être répétée afin de gagner du temps. Tout est fait pour que la mise en ligne des annonces soit rapide et efficace : le professionnel créer une annonce « universelle » duplicable et modulable à l’envi, en saisissant les caractéristiques d’un bien une fois pour toutes ; des annonces avec photos illimitées et à la présentation soignée qu’il pourra partager de diverses façons en “1 clic”.

Par ailleurs, les professionnels, qui assurent la gestion locative de biens, peuvent générer et transmettre des documents, envoyer des relances, ou encore effectuer et/ou recevoir des paiements. Ils ont également la possibilité d’interagir avec toutes les parties prenantes, quel que soit le sujet et où qu’il soit, y compris depuis son téléphone.

Jouir d’une interconnexion des acteurs de l’immobilier

La plateforme a également vocation à créer très simplement une synergie entre les différents acteurs du secteur de l’immobilier, qu’il s’agisse de clients, de partenaires ou d’experts. Cette fonctionnalité illustre d’ailleurs la raison d’être de Monsuperlocataire.fr, qui est la mise en relation des propriétaires, locataires, gestionnaires, agences, mandataires, experts, etc.

Grâce à cet outil unique, le professionnel indépendant peut, entre autres, proposer des locataires fiables à ses clients bailleurs, trouver des propriétaires bailleurs souhaitant déléguer la gestion locative de leur bien, nouer des relations avec des confrères pour développer son réseau, devenir partenaire officiel de la plateforme et ainsi obtenir des « leads » donnés par les locataires pour leurs recherches, des exclusivités territoriales ou encore recevoir en priorité les mandats de vente de propriétaires.

Opter pour une solution tout-en-un à prix abordable

Cette plateforme fait preuve d’une adaptabilité bienvenue selon les besoins du professionnel, la taille de son entreprise, et son volume d’activité. Avec sa solution “All inclusive” ou 360°, Monsuperloctaire.fr permet au professionnel de la gestion locative d’en finir avec le cumul d’abonnements lié à l’utilisation d’une multitude d’outils, et de gagner un temps précieux qui peut être investi dans la relation client et dans le développement commercial.



Trois formules sont ainsi proposées :

La formule 100 % gratuite permet de diffuser des annonces et donne accès au module d’invitation et de sélection des candidats locataires, ainsi qu’aux profils déjà inscrits sur la plateforme ;

La formule “Premium Location” – à partir de 5€HT par location – permet aux agences qui ne font pas de gestion, de centraliser les dossiers de candidature, d’éditer un bail, et de faire l’état des lieux.

La formule “Platinium Gestion”, pour un tarif de 0,5% des loyers, offre l’accès à l’outil de gestion locative 360°, et à son mode “auto pilot” avec plus de 20 routines automatisées permettant de libérer 60% du temps des gestionnaires.

Monsuperlocataire.fr est au RENT

Retrouvez Monsuperlocataire.fr au Salon RENT les 8 et 9 novembre 2023 au Parc des Expositions, à Paris, Stand SF6. Laurent Dubois, son fondateur, interviendra pour présenter sa solution aux professionnels de l’immobilier le mercredi 8 novembre à 9h50 dans l’espace Village Start Up 2.