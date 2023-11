Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo reçoit Hervé Parent, fondateur du salon RENT il y a 10 an, aujourd’hui associé au cabinet de conseil Property Business Accelerator.

Au micro d’Ariane Artinian, il revient sur la génèse du salon dédié à la proptech et à l’innovation : « L’idée m’est venue quand j’étais à New York pour l’événement Inman Connect. À l’époque, je présidais la F2I, la Fédération de l’Internet Immobilier. Avec un collègue français qui organisait des salons immobiliers, nous avons été impressionnés par le succès d’Inman Connect et avons décidé de créer quelque chose de similaire en France. »

Et d’ajouter : « Vous savez, lancer le RENT, c’était un peu comme monter sur une montagne russe : excitant, un peu effrayant, mais tellement gratifiant ! ».

Fort de son expérience, le co auteur avec Fabrice Larceneux de l’ouvrage de référence Marketing de l’immobilier (Dunod) partage ses précieux conseils aux entrepreneurs en recherche de financement. Voici ce qu’il faut savoir pour naviguer en connaissance de cause dans le monde de la levée de fonds.

L’importance du réseau et de l’accompagnement

Hervé Parent insiste sur la nécessité d’un bon réseau et de bons conseillers : « Entourez-vous des bonnes personnes. C’est fondamental pour naviguer dans le monde complexe des financements. »

Conseil Pratique : Bâtissez un réseau solide dans votre secteur et cherchez des mentors ou des conseillers ayant une expérience pertinente.

Avoir un Projet Rentable et Concret

« Les investisseurs cherchent des projets qui marchent, pas seulement une bonne idée. Ils veulent une idée qui rapporte», rappelle Hervé Parent. Il souligne que les investisseurs veulent voir des résultats et des clients existants.

Conseil Pratique : Concentrez-vous sur la création de valeur et la génération de revenus avant de solliciter des investisseurs.

Apprendre de l’Échec

Hervé Parent rappelle que l’échec fait partie du jeu. : « On apprend toujours de nos erreurs. C’est essentiel pour grandir. ». Et d’ajouter : « Même les Google Glass ont eu leur moment ! On attendait beaucoup aussi certaines applications de la blockchain dans l’immobilier… qui n’ont pas pris comme prévu. Mais c’est dans la nature de l’innovation : certains projets réussissent, d’autres échouent.«

Conseil Pratique : Ne craignez pas l’échec. Utilisez-le comme un tremplin pour l’amélioration et l’apprentissage.

Soigner l’impact

« Les investisseurs veulent aujourd’hui que les projets aient un impact positif », affirme Hervé Parent. Les critères d’investissement ont évolué vers des projets plus durables et ayant un impact social.

Conseil Pratique : Intégrez des objectifs de durabilité et d’impact social dans votre projet pour le rendre plus attrayant pour les investisseurs modernes.

Préparer et présenter le dossier

Selon Hervé Parent, « un dossier bien préparé et bien présenté peut faire toute la différence ». Cela inclut un plan d’affaires solide, une étude de marché et une stratégie claire.

Conseil Pratique : Soignez votre dossier de présentation. Assurez-vous qu’il soit complet, professionnel et convaincant.

Adaptabilité et agilité

« Dans notre monde en constante évolution, être agile et adaptable est crucial », conseille Hervé Parent. Les entrepreneurs doivent être prêts à s’adapter rapidement « sans oublier pour autant de prendre du plaisir en chemin ! ».

Conseil Pratique : Restez flexible et ouvert aux changements. Soyez prêt à pivoter ou à ajuster votre stratégie en fonction de l’évolution du marché.