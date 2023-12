Ariane Artinian reçoit François Moerlen, Président de Locagestion, en live du RENT, le salon de la Proptech, dans Mon Podcast Immo. C’est le 10e anniversaire du RENT, un événement auquel participe Locagestion depuis les début du salon au Palais Brongniart, en tant qu’exposant.

Dans un marché tendu, François Moerlen a le sourire. « Nous sommes très contents de cette année même si nous ne sommes pas imperméables aux difficultés qu’ont rencontrées les agents immobiliers dans la transaction. Pour autant, il y a de l’espoir. Et des opportunités. Cette crise permet aux professionnels de se réorganiser pour repartir plus fort.«

Diversifier ses sources d’honoraires : Une nécessité

Depuis 25 ans, Locagestion propose un service de gestion locative externalisé aux agences immobilières. « Nous sensibilisons les professionnels à l’importance de diversifier leurs sources d’honoraires et leurs activités. On en voit la nécessité aujourd’hui. Les agences immobilières qui n’ont pas, en interne, le personnel ou la place d’avoir un service de gestion locative peuvent s’adresser à nous.«

L’encaissement d’une location est immédiat !

Locagestion revendique 2000 partenaires et tous les grands réseaux figurent parmi ses clients.

Le message de François Moerlen aux professionnels de l’immobilier confrontés à la crise et au ralentissement dans la transaction ? « Faites moins de ventes et plus de locations !« .

Et de mettre en avant les avantages d’une telle stratégie. « Contrairement aux honoraires de transaction, l’encaissement des honoraires de location est immédiat », explique t-il. Et ce n’est pas tout : « La location et la gestion locative permettent de fidéliser ses clients et de gagner des ventes et des locations supplémentaires. »

2024 repartira très fort

François Moerlen a connu la crise de 2008. Après quelques mois d’arrêt, l’immobilier était reparti très fort. « La pierre n’a pas perdu sa place dans le cœur des Français. Là encore, je privilégie une belle reprise rapidement. »