Immobilier : Procivis et Serafin reçoivent la médaille de l’Assemblée nationale pour leur idée de banque de la rénovation énergétique

La France s’est fixée un objectif ambitieux de rénovation énergétique des logements. Au salon RENT, Procivis et Serafin ont reçu la médaille de l’Assemblée nationale pour leur projet de banque de la rénovation énergétique.

Lors du salon RENT, les députées Marjolaine Meynier-Millefert (Renaissance) et Julie Laernoes (NUPES) ont remis la médaille de l’Assemblée nationale à Procivis et au réseau des sociétés de tiers-financement Serafin pour leur idée conjointe de création d’une banque de la rénovation énergétique.

Cette idée est au cœur de la réponse que Procivis et Serafin ont adressée à l’appel à projet Oreno de l’Ademe et de leurs multiples démarches auprès des pouvoirs publics et des banques.

Des idées de Procivis et Serafin reprisent par les députées

Les deux députées, co-rapporteures d’un rapport d’information sur la rénovation énergétique des bâtiments avaient repris cette idée comme ultime proposition dans leur document. Elles ont d’ailleurs déposé avec d’autres collègues des amendements en ce sens au projet de loi de finances pour 2024.

« Les réseaux Serafin et Procivis ont développé une triple compétence d’accompagnement social, technique et financier pour la rénovation des logements, sans équivalent. Ce projet de Banque de la Rénovation Energétique est la pièce manquante pour compléter la palette des instruments des politiques publiques de la rénovation énergétique », précise Yannick Borde, président de Procivis.

41% du parc doit bénéficier d’une rénovation performante

La France s’est fixée un objectif ambitieux de rénovation énergétique des logements qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie européenne de neutralité carbone en 2050. L’affirmation de cet objectif a été réitérée dans plusieurs textes normatifs depuis 2017 ; le dernier en date est la loi Climat et résilience de 2021 qui vise que tous les logements présentent une performance énergétique au moins équivalente à l’étiquette D à horizon 2034. Cela signifie que 41% du parc doit bénéficier d’une rénovation performante d’ici là, soit 11,5 millions de logements : l’objectif est considérable.