Brice Bonato, co-fondateur du réseau de mandataires Sextant, fondé en 2005, répond aux questions d’Ariane Artinian dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo.

« Basé à Londres durant longtemps, Sextant a la particularité d’être à la fois un réseau de mandataires immobiliers et d’une structure dédiée à l’investissement locatif Le coin du LMNP, explique-t-il, en préambule.

Le virage stratégique de la rénovation énergétique

« Compte tenu du ralentissement généralisé du marché immobilier dû à la hausse des taux d’intérêts, depuis l’été 2022, nous avons cherché quelles solutions apporter à nos conseillers pour les aider à compléter leurs revenus. » Notre réflexion nous a conduit à la rénovation énergétique.

Le DPE, autrefois anodin, est devenu le sujet qui fâche. Le marché a été complètement bouleversé par la nouvelle donne concernant les notes énergétiques. Tous les biens E, F, G sont ou seront bientôt interdits à la location. Et ils sont de plus compliqués à vendre, or ils représentent 40 % du marché. 75 % acheteurs jugent en effet fondamentale la note énergétique. Les biens notés F ou G n’intéressent plus personne.

« Il existe aujourd’hui un blocage de marché car beaucoup de biens sont invendables. Le métier de conseiller immobilier doit évoluer pour s’adapter aux nouvelles contraintes légales concernant les passoires thermiques », reprend Brice Bonato.

Professionnel de l’immobilier et de la rénovation énergétique

Et de poursuivre : » L’agent immobilier doit être un professionnel de l’immobilier et un professionnel de la rénovation énergétique. Il est impossible aujourd’hui d’estimer un bien sans être capable d’évaluer le montant des travaux énergétique, surtout pour les biens F ou G« .

Pourquoi ? « Parce que, même affiché à 20 ou 30 % en dessous du prix d’origine, les biens F ou G ne se vendent pas. Nous avons donc compris la nécessité de former nos conseillers sur la dimension énergétique. »

Aider les vendeurs de biens G ou G à chiffrer les travaux

Aujourd’hui, Sextant entame un virage stratégique et forme ses mandataires pour leur permettre d’aider les vendeurs de biens F ou G à financer et réaliser des travaux, de façon ensuite à trouver un acquéreur. Sur place, ils sont capables de réaliser un bilan thermique, de définir la déperdition thermique et de chiffrer le coût des travaux.

« Les 1ers retours sont fantastiques. Nos conseillers immobilier ont enfin la capacité d’accompagner les vendeurs sur leur problème énergétique, se félicite t-il. Tout le monde s’y retrouve. »