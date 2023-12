Un réseau de mandataire immobilier Proprietes-privees ? « Non, un réseau de 3500 conseillers immobiliers », corrige illico son président Michel Le Bras dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo Mon Podcast Immo enregistré en live du salon RENT.

Au micro d’Ariane Artinian, il met l’accent sur l’importance de conseiller les clients, plutôt que de simplement vendre des biens. « Ce sont des indépendants qui travaillent sous la marque Propriéte- privee à qui on fournit l’ensemble des outils… pour être les meilleurs« , poursuit le patron du réseau d’indépendants adhérent de la FNAIM.

Comme les autres acteurs de l’immobilier, Michel Le bras voit dans la conjoncture immobilière actuelle, « un retour à la normale » qui nécessite de « s’intéresser aux acquéreurs« .

« Il ne suffit plus de proposer des biens, il convient de faire des découvertes et vérifier la solvabilité des acquéreurs le plus tôt possible« , explique t-il.

Une approche qui semble fonctionner puisque Propriete-Privees revendique un taux de conversion des compromis de vente en contrat de vente de 94% !