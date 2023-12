En direct du RENT, le salon de la Proptech, Ariane Artinian reçoit Brice Bonato, co-fondateur du réseau de mandataires immobiliers, Sextant, pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo.

Sextant a pris le virage de la rénovation énergétique en formant ses conseillers immobiliers. « Il y an, grâce aux remontées terrain de nos conseillers, nous nous sommes rendus compte que la rénovation énergétique était de plus en plus présente dans leurs problématiques journalières et que ce n’était plus du tout un sujet anecdotique » précise-t-il.

Les passoires thermiques – les biens notés E, F ou G au DPE – représentent 40 % du parc immobilier, soit 4 biens sur 10. Or, ils sont de plus en difficiles à commercialiser car, très souvent, les vendeurs se savent pas comment se lancer dans une rénovation énergétique.

Les acheteurs, eux, ne veulent plus entendre parler de ces biens-là. 75 % acheteurs jugent, en effet, fondamentale la note énergétique.

Les agents immobiliers doivent être des pros de la rénovation énergétique

« Nous nous sommes demandés comment accompagner les vendeurs pour leur permettre de rendre leur bien vendable. Désormais, nos mandataires ont une double compétences. Avec les contraintes légales, les standards des agents immobiliers doivent évoluer : ils doivent être des pros de l’immobilier et de la rénovation énergétique ».

Sextant s’est associé un spécialiste de la rénovation énergétique pour former ses mandataires et leur apporter de nouvelles compétences.

« Nous sommes le 1er réseau de mandataires à prendre le virage de la rénovation énergétique. Une solution gagnante pour tout le monde puisque, cette année, les revenus des conseillers immobilier ont baissé à cause de la crise immobilière. Cette nouvelle compétence leur permet d’augmenter leurs revenus. Ils gagnent 15% du montant hors taxe total des travaux. Sachant que les enveloppes travaux sont souvent conséquentes. »

Une offre pour les professionnels

L’offre Duo permet aux agents immobiliers ou aux mandataires qui rentent chez Sextant d’être tous formés à la rénovation énergétique.