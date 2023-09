Nicolas Moureaux, Directeur Général du Groupe Sextant fait le point sur le virage stratégique et les nouvelles ambitions du réseau de mandataires qui met ses conseillers immobiliers au service de la rénovation énergétique.

Avant toute chose, quelle analyse faites-vous du marché immobilier actuel ?

Nicolas Moureaux : Vaste question ! Il est intéressant d’analyser le marché résidentiel sous le prisme de l’offre et de la demande dans la séquence actuelle. Pour nous, la demande fait face à une problématique d’ampleur qui est d’ordre conjoncturel. En effet, l’inflation causée par le dérèglement de l’économie lors de la pandémie a eu pour effet l’augmentation rapide des taux et le resserrement des conditions d’accès au crédit que l’on connait.

Le nombre d’acquéreurs en capacité de financer leur projet a chuté, impactant à la fois le volume de transactions, qui revient dans ses standards après deux années d’euphorie, mais aussi les prix de vente, qui ont amorcé leur baisse depuis le 1er trimestre.

Nous avons la conviction que cette phase d’ajustement ne perdurera pas dans le temps. Sur le fond, le besoin de logements n’a jamais été aussi élevé car les usages se sont multipliés (télétravail, modèles familiaux, hébergements touristiques, etc…).

Quant aux conditions de marché, les prévisions de baisse de l’inflation associées à une correction des prix qui saura trouver son équilibre redonneront de la vigueur au secteur d’ici quelques trimestres.

Ce qui nous préoccupe chez Sextant est une mutation beaucoup plus profonde et structurelle qui concerne l’offre et le produit lui-même : la rénovation énergétique des logements. C’est un enjeu de transition écologique majeur pour la planète qui impose déjà ses nouvelles règles au marché de la transaction immobilière.

La Loi climat et Résilience réduit d’ores et déjà le parc de logements disponibles à la location, il en sera de même pour les biens à la vente dans les années qui viennent si tous les acteurs ne s’y mettent pas de concert.

Nos clients et conseillers doivent déjà composer au quotidien avec cette nouvelle donne immobilière et c’est avec une grande ambition que nous avons décidé de leur apporter des réponses concrètes en mettant la rénovation énergétique au cœur de notre stratégie.

Se lancer dans la rénovation énergétique en tant que professionnel de la transaction est un pari osé, pouvez-vous nous détailler les raisons de ce virage stratégique ?

Nicolas Moureaux : Franchement, il est facile d’oser quand vous avez la conviction intime de faire le seul vrai choix qui s’impose !

En premier lieu notre ambition est de pouvoir participer, en tant qu’entrepreneurs engagés, à un avenir plus vert, plus respectueux de notre planète et des générations futures.

Et le constat est alarmant : le résidentiel-tertiaire concentre 43% des dépenses d’énergie en France et 25% des émissions de gaz à effet de serre, dont 70% concerne les biens à usage d’habitation. Ce qui en fait le 1er secteur énergivore tous marchés confondus. En cause, un parc de logements anciens que l’on a laissé vieillir pendant des décennies au profit de constructions neuves, soutenues par des dispositifs fiscaux reconduits d’année en année. 40% des logements en France sont ainsi devenus des passoires thermiques ou sont en passe de l’être.

Ce chiffre monte dans certains secteurs ruraux à plus de 80%, il y a donc une urgence vitale à accélérer. D’autant que pour tenir l’objectif climatique, il faudrait doubler nos capacités actuelles de rénovation pour atteindre un rythme d’un million de rénovations de logements par an.

Ce projet colossal est qualifié de « chantier du siècle » tant la marche à franchir est haute. Et sachant que deux tiers des rénovations globales se font au moment du changement de propriétaire, nous savons pouvoir jouer un rôle actif dans cette transition.

La seconde raison est la satisfaction de nos clients, au plus près de leurs attentes. Ils sont de plus en plus nombreux à être confrontés à un cadre légal qui se durcit, pour les raisons évoquées plus haut. Sans rénovation énergétique, les propriétaires ne pourront plus louer leur bien énergivore dans les années à venir, ni le vendre, faute d’acquéreurs, qui fuient déjà massivement ce type de biens, perçus comme trop risqués ou trop couteux en termes de consommation d’énergie.

La valeur et la liquidité de leur bien sont ainsi impactées de plein fouet par leur note énergétique – on parle désormais de « valeur verte » immobilière – et les vendeurs se retrouvent dans bien des cas sans solution de sortie, faute d’un accompagnement adéquat.

Pour prendre la mesure du sujet, il peut y avoir aujourd’hui, entre deux biens similaires, un écart de 25 à 30% sur le prix de vente selon que le bien soit en classe énergétique A ou G. C’est dire l’impact que ce sujet peut avoir sur le patrimoine des Français.

Enfin, c’est bien notre cœur de métier historique qui est touché par cette nouvelle donne : savoir estimer un bien à son prix le plus juste. Intégrer les contraintes de rénovation énergétique dans nos modèles d’analyse et d’estimation d’un bien, dès la prise de mandat, était une évolution logique dans la pratique de notre métier pour continuer à délivrer un service de qualité.

En devenant le premier réseau de mandataires immobilier à y parvenir, nous réinventons d’une certaine façon le métier d’agent immobilier, en étoffant son champ d’intervention, en lui donnant un sens nouveau, et en élargissant ses perspectives économiques dans un marché de la transaction qui marque un peu le pas.

Nicolas Moureaux : Après des mois de projet et d’investigation, nous avons noué un partenariat avec un acteur majeur de la rénovation énergétique en France. Nous avons la conviction que c’est en réunissant les expertises que nous pouvons aller plus loin et plus vite.

Notre enjeu était de trouver un partenaire qui puisse à la fois assurer la montée en compétences de nos conseillers et prendre en charge la réalisation des travaux dans des délais records, critère décisif pour nos clients. C’est chose faite !

Ainsi, nos conseillers affiliés à ce partenariat sont désormais en mesure désormais de réaliser l’analyse thermique d’un logement, d’identifier et de chiffrer les solutions de rénovation adaptées et de proposer un planning d’intervention, ce qui vient compléter efficacement leur travail, notamment au moment de l’estimation d’un bien.

Une approche 360° permettant ainsi à nos conseillers de se différencier au moment de la prise de mandat, d’aider leurs clients vendeurs à mieux positionner leur prix de vente, de donner une visibilité budgétaire à leurs clients acquéreurs en intégrant les aides d’Etat, et d’accompagner leurs anciens clients, devenus propriétaires à améliorer leur confort de vie, à réaliser des économies d’énergie ou tout simplement à valoriser leur bien.

Ce dernier point est un levier de développement important pour un conseiller immobilier qui peut ainsi accompagner son client sur le long terme, bien au-delà de la vente, et capitaliser sur la confiance créée au moment de l’acquisition.

Nos clients, eux, sont évidemment ravis de trouver en leur conseiller immobilier préféré, un tiers de confiance unique sachant les guider de A à Z sur un parcours immobilier de plus en plus complexe à appréhender.

Nicolas Moureaux : C’est tout simplement incroyable ce qu’il se passe chez Sextant ! Depuis que nous avons lancé ce projet, l’adhésion est maximale, le succès est au rendez-vous et nous avons hâte de finaliser le déploiement dans les semaines qui viennent.

Tous nos mandataires étaient confrontés à des problématiques d’étiquette énergétique sur le terrain, ralentissant ou bloquant les ventes. Notre modèle leur ouvre des perspectives nouvelles et un potentiel de chiffre d’affaires supplémentaire conséquent, au moment même où le marché se complique.

Sur le volet opérationnel, ils ne regardent plus un bien comme ils le faisaient auparavant car ils savent désormais pouvoir agir directement sur sa transformation et sur sa valeur, ce qui change complètement la perception de leur métier.

Et le fait devenir un acteur à part entière de la transition écologique donne un sens nouveau à leur mission au quotidien. C’est un modèle gagnant sur tous les tableaux ! En un mot, la rénovation énergétique est le nouvel eldorado du conseiller immobilier !

Le mot de la fin ?

Nicolas Moureaux : Avec mes associés, Matthieu Cany et Brice Bonato, nous sommes très fiers d’avoir fait ce choix fort sur un marché qui peine à se réinventer, d’autant que le succès rencontré est immense.

Alors nous avons envie de lancer un appel à tous les professionnels de la transaction, agents, agences, mandataires, managers d’équipes, réseaux immobiliers : le chantier est vaste, et si vous êtes convaincus par notre démarche, rejoignez l’aventure Sextant, pour pratiquer un immobilier plus vert, plus responsable et plus exaltant !