Immobilier : Quels ont été les critères d’achat les des Français en 2023 ?

En 2023, les Français ont cherché à acheter une maison. Les villes les plus recherchées ? Paris, Marseille, Nice, Lyon et Toulouse mais les recherches des Français se sont dispersées sur l’ensemble du territoire, faisant la part belle à des villes moyennes.

“Révéler les critères d’achat immobilier préférés des Français nous a semblé encore plus important cette année car 2023 restera l’année de bascule d’un marché de vendeurs à un marché d’acheteurs. Notre ambition est de mettre autant que possible notre expertise au service de la compréhension des enjeux du marché immobilier”, explique Caroline Evans de Gantès, Directrice Générale de SeLoger.

Maison ou appartement ?

Pour les Français qui préfèrent préciser leur recherche par type de bien, la maison arrive en tête dans 64% des requêtes avec une surface minimum de 80 m² contre 56 m² pour ceux en quête d’un appartement. Une surface plus grande et un budget plus élevé puisque le budget alloué à la recherche d’une maison en 2023 s’élève à 319 999 € contre 279 999 € pour les appartements. Tous biens confondus, les Français privilégient la recherche d’un 3 pièces (28%) au détriment du studio (12%) ou d’un 5 pièces (17%).

Pour compléter leur recherche, les Français qui ont sélectionné des critères avancés ont majoritairement renseigné les filtres « jardin » (16,3%), « terrasse » (14,8%) et « piscine » (9%). Les extérieurs d’un bien semblent ainsi demeurer très importants pour les acquéreurs français. Pour vivre heureux, vivons cachés ? Parmi les utilisateurs qui ont coché un critère avancé en 2023, 4% ont fait le choix du « sans vis-à-vis ».

Top 5 des villes les plus recherchées

En adéquation avec le nombre de logements et d’habitants, Paris a concentré le plus de recherches sur SeLoger en 2023. Cependant, à y regarder de plus près, cette envie de vivre dans la capitale n’est pas homogène en fonction des arrondissements. Si l’ouest de la capitale arrive en tête des requêtes sur Paris (avec 9% pour le 16ème, 7,7% pour le 15ème et 7,4% pour le 17ème), le 19ème arrondissement semble le quartier le moins désiré (2,9%) parmi les potentiels futurs acquéreurs à Paris.

Après Paris, les villes de Marseille, Nice, Lyon et Toulouse sont les plus recherchées sur SeLoger en 2023. Il est intéressant de noter que les villes les plus recherchées sont également les plus peuplées …. En revanche, si Nice n’arrive que 5ème en terme de population parmi les dix plus grandes villes de France, sa troisième place sur le podium des villes les plus recherchées sur SeLoger illustre l’intérêt notable des Français à y acquérir un bien et peut expliquer la hausse des prix dans la ville de +2,5% depuis 1 an (5 081€/m² pour un appartement au 1er décembre 2023).

Quelle est la ville la plus recherchée par région ?

Même si Paris est en tête du classement des villes les plus recherchées par les Français en 2023 sur SeLoger, elle ne capte seulement que près de 5% des recherches. En effet, les recherches des Français sont plutôt hétérogènes et se dispersent sur l’ensemble du territoire, faisant la part belle à des villes moyennes.

Ainsi, la ville la plus recherchée, par région, par les Français souhaitant acheter un bien dans cette même région est : dans la région, Auvergne-Rhône-Alpes , la ville la plus recherchée est Lyon (11%), en Bourgogne-Franche-Comté, Dijon (10,4%), en Bretagne, Rennes (5%), dans le Centre-Val de Loire, Tours (7,5%), en Corse, Ajaccio (24,9%) dans le Grand-Est, Strasbourg (9,6%), dans les Hauts-de-France, Lille (8,1%), en Île-de-France, Paris (17,9%), en Normandie, Rouen (5,6%), en Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux (5,6%), en Occitanie, Toulouse (7,7%), dans les Pays de la Loire, Nantes (8,5%),, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille (13,1%).

Source : SeLoger