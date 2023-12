Crédit immobilier : Economisez jusqu’à 100 € par mois en achetant dans le neuf grâce au PTZ

Le prêt 0% appelé aussi PTZ va être prorogé jusqu’en 2027 avec de nouvelles conditions plus avantageuses pour les futurs emprunteurs. Et s’il pouvait désormais vous faire économiser 100 euros par mois en achetant dans le neuf ?

Le prêt à taux zéro, appelé PTZ, permet selon les revenus, le nombre de personnes à charge et la localisation du bien d’obtenir une enveloppe de prêt à un taux d’intérêt à 0%, c’est-à-dire sans intérêts.

Ce prêt est une aide de l’état. Ce dispositif permet aux primo-accédants d’acquérir leur résidence principale dans le neuf, ou dans l’ancien avec au minimum 25% de travaux. Il peut également concerner l’acquisition d’un logement social existant et déjà occupé par le futur emprunteur. Sous réserve pour tous les cas de ne pas être ou d’avoir été propriétaire d’une résidence principale au cours des deux dernières années précédant la nouvelle demande de ce prêt réglementé.

Ce prêt peut être contracté sur une période de 20, 22 ou 25 ans avec une période de paiement différée de 5, 10 ou 15 ans. Il peut financer en 2023 jusqu’à 40% du montant de l’opération. Ce PTZ est cumulable avec des prêts immobiliers complémentaires, sans que celui-ci ne dépasse le montant total cumulé des autres emprunts immobiliers. Ce PTZ va être prorogé jusqu’en 2027 a annoncé le Gouvernement. Crédixia détaille les nouvelles conditions et ce soutien renouvelé aux futurs emprunteurs.

Quelles sont les nouvelles mesures ?

La quotité d’intervention du PTZ passe à 50% au lieu de 40%. Les nouvelles mesures prévoir la création d’une tranche supplémentaire de revenus pour rendre plus d’emprunteurs éligibles et l’augmentation du plafond des revenus pour 2024 (inchangé depuis 2016 !) et, par ricochet, l’augmentation du montant maximum du prix d’achat éligible au PTZ (9 fois le plafond des revenus du PTZ).

Quel gain pouvez-vous espérer ?

Prenons l’exemple d’un couple avec un enfant à charge qui souhaite acheter un bien neuf de 61m² pour 351.000 euros avec les frais de notaires offerts, et ceci en région parisienne (zone A). Il dispose d’un revenu fiscal de référence 2022 (avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022) de 41.600 €. Ils vont mettre un apport 52.747€.

Ils pourront bénéficier d’un PTZ de 127.000€ en 2024 contre 102.000€ en 2023. En dehors de leur apport personnel, la banque leur proposera un prêt immobilier bancaire complémentaire de 177.000€ sur 25 ans au taux en vigueur. Le prêt bancaire en 2023 aurait été de 201.781€ Soit une différence des 25.000 € issus du nouveau PTZ.

Le différentiel sur le calcul des intérêts entre les deux prêts bancaires serait de 19.697,84€ sur 25 ans, soit 65.66€ par mois d’économie. Cette économie pourra, par exemple, permettre au couple d’acquérir un bien plus coûteux tout en respectant le taux d’endettement imposé par les normes HCSF. A noter que l’économie mensuelle sera plus avantageuse pour les revenus modestes pour frôler les 100€ mois.

Cumulez le PTZ et le prêt Action Logement

Le Ministère de l’économie met tout en œuvre pour que les ménages en plus grand nombre puissent acquérir leur résidence principale avec des nouveaux atouts en faveur des emprunteurs. Cette nouvelle mouture du PTZ est plus favorable pour les ménages désirant acquérir leur résidence principale en faisant baisser le coût total du financement et en abaissant le taux moyen du prêt bancaire.

En aide complémentaire, Action Logement met en place pour les salariés du secteur privé d’une entreprise de plus de 10 salariés, un prêt de 30.000 € sur 25 ans maximum au taux de 1%. Et si toutes ses bonnes nouvelles faisaient repartir le marché ! Espérons le…

Source : Crédixia