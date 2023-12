Immobilier : A quoi ressemble la maison rêvée des Français ?

La maison rêvée des Français se révèle… lumineuse, chaleureuse et fonctionnelle. C’est une maison souvent typique, de plain-pied, en bord de mer, ouverte, et écologique. Côté déco, les tons neutres et les matériaux bruts dominent tandis que le mobilier se rêve ultra confort et XXL !

En cette période de fêtes de fin d’année et de (re)connexion à nos âmes d’enfant, si l’on se prenait à imaginer la maison de nos rêves ? Telle est la proposition de SeLoger qui après avoir révélé les critères d’achat les plus recherchés en 2023, se penche désormais sur les rêves des Français et dévoile leur maison idéale !

Architecture, emplacement, surface, style de décoration, mobilier… pas moins de 18 critères leur ont été proposés par SeLoger afin de dessiner les contours de leurs envies et de leur maison rêvée. Une maison qui prend visuellement forme grâce à l’outil d’IA et générateur d’images Midjourney.

Une maison de plain-pied, en bord de mer et souvent typique…

Alors que le bord de mer se démarque comme l’environnement idéal pour près de 4 Français sur 10 (37%), la maison de plain-pied avec ses façades tout en longueur, est également plébiscitée par près d’un Français sur deux (47%) contre 18% pour la maison à étage.

Maison traditionnelle ou contemporaine ? Côté style, le cœur des Français se porte sur l’architecture régionale, la sobriété et la modernité. Plus d’un quart (26%) opteraient pour une maison typique (notamment un mas provençal pour 37% d’entre eux). Quel que soit le type, une façade en pierre est souhaitée par la majorité des Français (44%). Pour les extérieurs, espaces de liberté et de convivialité par excellence, la végétation avec des arbres et des fleurs (70%), le coin détente (66%), l’espace barbecue (61%), et le potager (56%) sont particulièrement prisés, devant la piscine qui n’arrive qu’en cinquième position (54%).

Luminosité à tout prix

Dans le salon, comme dans le reste de la maison, 78% des Français rêvent de luminosité. Ils plébiscitent ainsi des ouvertures avec des fenêtres extra larges (65%), une belle vue dégagée sur la nature (72%) et un intérieur qui communique avec l’extérieur, notamment grâce à une baie vitrée sur au moins un mur de leur maison (91%). De la lumière et de l’espace puisque les pièces de vie spacieuses et ouvertes (68%) et la cuisine ouverte (55%) sont des éléments d’aménagement rêvés.

Si la maison du futur, digitale et connectée, nourrit de nombreux débats, elle ne fait pas (encore ?) rêver les Français. La connectivité n’est pas considérée comme un critère important pour près de 6 Français sur 10 (56%). En revanche, l’aspect « green » prend les devants. Dans un contexte de transition énergétique, le caractère écologique et autosuffisant de la maison est primordial pour plus de 8 Français sur 10 (84% et 81 % respectivement).

Carnet déco : retour du sobre et des matériaux bruts

Pour la décoration intérieure, ce sont le moderne ou le contemporain qui prévalent pour 28% des Français, devant le style campagne / maison de famille qui séduit 15% des répondants. Une tendance reflétée dans le style des cuisines, les contemporaines séduisant 32% des Français, bien devant les classiques et traditionnelles (23%) ou même champêtres (19%).

Si le parquet (36%) et le carrelage (30%) dominent pour les sols, les Français jouent la carte de la sobriété pour les murs, que ce soit côté couleurs ou côté matières. On retrouve idéalement un matériau brut sur au moins un mur pour plus de 8 Français sur 10, notamment de la pierre (70%). Le papier peint n’a pas sa place dans la maison rêvée des Français, rejeté par près de 6 Français sur 10 (57%) qui n’en souhaitent sur aucun des murs. La peinture en revanche a de beaux jours devant elle avec près de 9 répondants sur 10 qui en aimeraient sur au moins un mur, et même sur la majorité des murs pour la moitié des interrogés. Concernant les teintes, les Français plébiscitent les tons clairs, beige ou taupe pour 64% d’entre eux, voire blanc pour 43%.

En choix de mobilier ? Confort et convivialité XXL !

Les Français souhaitent en majorité du confort avec des canapés et fauteuils confortables pour se détendre (79%), une douche italienne pour deux personnes (60%), une grande table à manger pour accueillir un maximum de convives (58%) ou encore un lit king size pour la moitié des Français (51%). Top 3 des pièces que les Français rêvent d’avoir Dans leur maison rêvée, les Français ont leurs pièces favorites. On retrouve en 1ère position le dressing pour 51% des répondants (64% chez les femmes et 37% chez les hommes), puis la pièce bien-être type hammam ou sauna (44%) et une grande bibliothèque avec un espace de lecture (44%). Enfin, plus de 4 Français sur 10 rêvent ensuite d’une piscine intérieure.

Les enseignements à retenir

Le bord de mer se démarque comme l’environnement idéal pour 37% des Français et la maison de plain-pied , est plébiscitée par 47% des Français ;

se démarque comme l’environnement idéal pour et la , est plébiscitée par des Français ; 26% opteraient pour une maison typique . Quel que soit le type, une façade en pierre est souhaitée par la majorité des Français (44%) ;

opteraient pour une . Quel que soit le type, une est souhaitée par la 78% rêvent de luminosité dans toutes les pièces de leur maison ;

dans toutes les pièces de leur maison ; Pour les extérieurs , la végétation avec des arbres et des fleurs (70%), le coin détente (66%), l’espace barbecue (61%), et le potager (56%) sont particulièrement prisés, devant la piscine qui n’arrive qu’en cinquième position (54%) ;

, la végétation avec des arbres et des fleurs (70%), le coin détente (66%), l’espace barbecue (61%), et le potager (56%) sont particulièrement prisés, devant la piscine qui n’arrive qu’en cinquième position (54%) ; Pour la décoration intérieure, le moderne ou le contemporain prévalent pour 28% des Français. Le parquet (36%) et le carrelage (30%) dominent pour les sols et 9 répondants sur 10 aimeraient de la peinture sur au moins un mur ;

prévalent pour et le dominent pour les sols et aimeraient de la Le top 3 des pièces que les Français rêvent d’avoir sont : le dressing (51%), une pièce bien-être type hammam ou sauna ou une bibliothèque (44%). 4 Français sur 10 rêvent d’une piscine intérieure.

Source : SeLoger