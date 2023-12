Immobilier : Optimhome et Préservation du Patrimoine s’associent pour améliorer la performance énergétique des foyers

Optimhome et Préservation du Patrimoine s’associent pour permettre aux propriétaires et futurs acquéreurs de gagner une lettre ou deux sur le DPE en ayant un seul interlocuteur pour la vente de leur bien et aborder sereinement les travaux de rénovation énergique.

En France, le durcissement des conditions de vente et de location des passoires thermiques, émanant directement de la loi climat et résilience ont eu un impact direct sur les marchés immobiliers. L’augmentation de la facture énergétique est venue renforcer la nécessité de rénover les actifs immobiliers dans le but de faciliter les transactions tant à la vente, qu’à l’achat ou encore à la location.

Ainsi de plus en plus de Français s’attellent aux travaux de rénovation énergétique, s’engager dans cette démarche est complexe et ils sont encore trop nombreux à manquer d’information sur les aides financières (58 %*) et les types de travaux à réaliser (38 %*).

Fort de ce constat, Optimhome, réseau de mandataires immobiliers, et Préservation du Patrimoine, spécialiste de la rénovation énergétique, annoncent leur partenariat. L’objectif ? Permettre aux propriétaires et futurs acquéreurs de gagner une lettre ou deux sur le DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) en ayant un seul et unique interlocuteur pour la vente de leur bien et aborder sereinement les travaux de rénovation énergique. Ce partenariat doit faciliter la vente ou l’achat de passoires thermiques, en fournissant aux principaux intéressés une visibilité complète.

Rénovation énergétique et professionnels de l’immobilier, un partenariat porteur de sens

Dans un contexte de lutte contre les logements mal isolés et énergivores, les professionnels de l’immobilier ont un rôle crucial à jouer dans la transition énergétique. Afin de renforcer ce lien entre l’immobilier et la rénovation énergétique, le partenariat entre Optimhome (filiale de Digit RE Group) et Préservation du Patrimoine, propose une approche complète et unique. Les 2 000 conseillers immobiliers indépendants d’Optimhome pourront désormais accompagner les Français, qu’ils soient propriétaires, locataires ou futurs acquéreurs, dans la rénovation énergétique de leur logement.

Préservation du Patrimoine forme les conseillers immobiliers Optimhome et met à disposition ses outils pour que chaque conseiller puisse faire apporter un service complet à chaque client. Les professionnels peuvent évaluer la nature et l’importance des travaux à réaliser afin d’améliorer la performance énergétique d’un bien. Ils peuvent également conseiller les vendeurs ou les acheteurs sur les types de travaux à réaliser et les aides dont ils peuvent bénéficier. Les devis sont ensuite réalisés par le franchisé, qui réalise la visite technique et la supervision des travaux.

Outre la validation technique, le franchisé assure également le suivi et la réalisation des travaux de rénovation énergétique grâce au savoir-faire de Préservation du Patrimoine et à ses techniciens RGE intégrés. Cette offre innovante apporte une prestation complète, dont l’objectif est de dynamiser l’activité des conseillers tout en répondant à une demande croissante de la part des ménages français. Elle leur donne la possibilité d’établir des relations durables et de fidéliser les clients au-delà des transactions d’achat ou de vente, les incitant ainsi à se tourner plus naturellement vers ces professionnels.

En conclusion, ce partenariat entre Optimhome et Préservation du Patrimoine s’inscrit dans une vision commune de répondre aux besoins croissants des propriétaires et futurs acquéreurs en matière de rénovation énergétique. La collaboration entre ces deux leaders du marché permet d’offrir une solution complète et unique, renforçant ainsi la position d’Optimhome en tant qu’acteur majeur de l’immobilier.

Le marché de la rénovation énergétique en chiffres

Le prix de l’électricité a augmenté de 4 % TTC en février 2022, +15 % en février 2023 et +10 % en août 2023

En septembre 2023, la CRE a annoncé une nouvelle envolée de 10 % du prix du kWh en 2024

Environ 6,6 millions de logements français seraient des passoires thermiques, sur un parc de 37 millions

Un bilan positif de MaPrimeRénov’ avec 719 000 logements rénovés en 2022, dont près de 670 000 rénovations énergétiques

51% des français estiment nécessaire de faire des travaux dans leur logement

86% des français ayant rénové leur logement sont satisfaits du gain de confort

*Source OpinionWay – 2023