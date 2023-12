Le patriarcat arménien de Jérusalem a conclu un accord avec Xana Gardens Ltd pour un hôtel de luxe, provoquant l’ire de la communauté arménienne face à ce projet controversé.

Dans la Vielle Ville de Jérusalem, occupée par Israël, le quartier arménien est sur le qui-vive, redoutant qu’un projet immobilier d’un homme d’affaires australo-israélien proche de colons israéliens n’entraîne sa disparation.

En 2021, un accord est conclu entre le patriarcat arménien de Jérusalem sous la houlette de son gestionnaire immobilier, père Baret Yeretzian, et la société Xana Gardens Ltd, portant sur la construction d’un hôtel de luxe sur une parcelle appartenant à l’église, explique à l’AFP Daniel Seidemann, avocat israélien et spécialiste de la ville sainte.

Derrière l’entreprise, basée à Tel-Aviv, se cache le magnat australien Danny Rothman, qui possède également la nationalité israélienne, d’après l’avocat et le patriarcat.

Mais « l’accord a été conclu par le patriarcat à l’insu et sans le consentement des habitants du quartier arménien ou de leurs institutions« , assure Me Seidemann.

Depuis plusieurs semaines, des membres de la communauté arménienne se relaient nuit et jour sur le terrain menacé par le projet controversé.

Setrag Balian n’en revient toujours pas des clauses du contrat: « un bail de 99 ans sur 11.500 m2 de terrain, comprenant notamment un parking, cinq résidences et la salle de séminaire du patriarcat« , énumère le cofondateur du mouvement « Save the ArQ » (« Sauver le quartier arménien »).

Un quart de la superficie du quartier arménien est menacé, selon ses habitants, la Vielle Ville de Jérusalem étant divisée en quatre quartiers historiques: chrétien, musulman, juif, arménien.

Jeudi, le patriarcat a affirmé que « plus de 30 provocateurs masqués » avaient attaqué et blessé des membres du clergé arménien et de la communauté rassemblés sur le terrain disputé.

Il a accusé Danny Rothman et l’un de ses associés d’avoir orchestré cet « assaut« , peu après que le patriarche arménien de Jérusalem, Nourhan Manougian, a déposé une plainte en justice pour obtenir l’annulation de la transaction, selon un communiqué.

Le patriarcat arménien assure s' »être retiré des négociations » après avoir découvert « des problèmes derrière cette transaction ». Le prêtre à l’origine du contrat a été défroqué.

Sincérité ou cupidité du patriarcat? Des membres de la communauté restent méfiants et craignent que la justice israélienne joue en leur défaveur.

Combat pacifiste

Sollicité par l’AFP, l’avocat de Danny Rothman, Me Avi Savitzki, n’a pas souhaité réagir.

Après plus de deux ans d’accalmie entre les deux parties, la plainte a précipité la confrontation.

Début novembre, « des bulldozers, des colons armés accompagnés de chiens et des habitants du quartier juif » ont investi la parcelle et « profité du chaos du 7 octobre« , explique Setrag Balian, faisant référence à l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien.

Ils avaient réussi « à démolir une partie du mur ceinturant le parking« , se rappelle l’artisan de 27 ans.

C’est alors le branle-bas de combat parmi la communauté arménienne, qui ne compte plus que quelque 2.000 personnes en raison d’une émigration massive de ses membres dans les années 1960 vers les Etats-Unis ou l’Europe.

« Les jeunes sont arrivés en nombre et se sont positionnés devant les bulldozers« , se souvient Kegham Balian. « Les colons ont sous-estimé notre communauté. Nous menons un combat pacifiste et nous n’avons pas peur« , réaffirme le commerçant arménien.

Rassemblés autour du mouvement « Save the ArQ », les Arméniens de Jérusalem ont pour « objectif la préservation de leur terre« . « On y est depuis 700 ans, elle fait partie de notre identité« , insiste un des instigateurs de la lutte soutenue par la diaspora à l’étranger qui fournit une aide juridique et un écho médiatique.

Revers judiciaire

Sur l’emplacement où doit être érigé l’hôtel de luxe, la communauté arménienne a installé un campement.

Réchaud, fauteuil, TV, matelas… Chaque membre apporte son écot à la mobilisation. A l’intérieur du chapiteau, des planches de bois colmatent les trous laissés par les engins de chantier.

« Chaque jour des familles passent nous voir et nous apportent de quoi manger« , se réjouit Kegham Balian. Et à tour de rôle, des jeunes et anciens dorment sur place de peur d’être dépossédés.

Ils gardent tous en mémoire l’affaire de biens fonciers de l’Eglise grecque-orthodoxe, lorsqu’une association de colons israéliens, Ateret Cohanim, se servant de sociétés-écrans, avait acquis en 2004 les droits à des baux emphytéotiques sur trois bâtiments de la Vieille Ville, dont l’hôtel Petra et un immeuble résidentiel.

Après environ deux décennies de bataille judiciaire, la Cour suprême israélienne, plus haute instance juridique, a fini par autoriser les colons à acquérir les propriétés de l’église.

Ce revers judiciaire « met en danger la présence chrétienne et l’intégrité du quartier chrétien« , déplore le militant Hagop Djernazian.

« On est né à Jérusalem, on connaît les enjeux politiques (…) Cela ne sera pas une bataille facile surtout qu’on ne se bat pas simplement contre une entreprise privée mais aussi contre des colons« , expose Setrag Balian. « On est prêt« .

