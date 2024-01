Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, Ariane Artinian reçoit Anne-Sophie Thomas, fondatrice de Gestia Solidaire, en direct d’Immo, congrès immobilier de la FNAIM à Paris.

Louer solidaire avec Gestia Solidaire

Gestia Solidaire se positionne comme une entreprise immobilière pas comme les autres. Anne-Sophie Thomas l’explique : « Gestia Solidaire est entreprise immobilière impact. Nous fonctionnons comme une agence immobilière mais notre but est de rendre le logement accessible à tous prioritairement les étudiants, les jeunes actifs et les familles monoparentales »

Elle poursuit : « On a voulu innover dans l’usage et faire en sorte que des propriétaires se posent la question de louer solidaire. »

Qu’est-ce que la location solidaire ? « Louer solidaire c’est tout simplement essayer de louer à un prix qui va être raisonnable, un loyer accessible pour les étudiants, et derrière être protégé par les garanties d’état et surtout avoir des réductions d’impôts qui vont faire en sorte que le propriétaire ne perde pas d’argent et en plus il est plus protégé. » précise t-elle.

A qui s’adresse la location solidaire ?

Coté bailleur. La location solidaire s’adresse à tous types de propriétaires bailleurs. Selon Anne-Sophie Thomas, « Tous les propriétaires bailleurs peuvent louer solidaires, que ce soit en meublé, en nu ou avec un dispositif de défiscalisation comme Pinel. Notre but est de conseiller les propriétaire en amont et regarder si on peut optimiser leur fiscalité pour travailler le prix du loyer. Ensuite on prend leur bien en gestion comme une agence immobilière classique. »

Coté locataire. Concernant les locataires, la location solidaire s’adresse « prioritairement aux personnes qui ne sont pas éligibles aux logements sociaux. Il s’agit généralement « de personnes sans CDI, d’actifs auto entrepreneurs, d’ étudiants sans garants physiques, de familles monoparentales… »

Levée de fonds de 565 000€

Gestia Solidaire a réussi à lever des fonds de 565 000€. « Une première levée pour accélérer le démarrage« , indique Anne-Sophie Thomas.

Elle poursuit : « Nous avons aujourd’hui 200 propriétaires en gestion entre Lyon et Paris. Notre objectif est de développer le modèle au niveau national. La levée de fonds réalisée auprès d’investisseurs privés va nous permettre de tripler le portefeuille de gestion au cours des six prochains mois.«

