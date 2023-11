Immobilier : GESTIA Solidaire, l’entreprise qui veut rendre le logement accessible à tous, lève 560 000 €

En France, le 38e rapport de la fondation Abbé Pierre révèle que plus de 4 millions de personnes sont mal-logées ou souffrent d’une absence de logement. Un chiffre en constante hausse en raison de la conjoncture difficile que nous traversons actuellement, à laquelle il faudrait y ajouter toutes les personnes qui sont touchées par la crise du logement. On atteint alors plus de 8 millions de locataires solvables qui peinent à se loger malgré des revenus tous les mois. L’urgence est alors de mettre en place des solutions simples et concrètes pour sortir de cette impasse.

Dans ce contexte, l’entreprise immobilière à impact Gestia Solidaire, qui rend le logement accessible à tous, affiche une forte croissance. Pour accélérer encore son activité, la jeune pousse vient de boucler en octobre 2023 une nouvelle levée de fonds de 565 000 euros.

Une gestion locative sécurisée et responsable pour les propriétaires

Le concept : un système gagnant-gagnant pour le propriétaire bailleur et le locataire grâce à l’investissement locatif éthique et solidaire.

Afin d’inciter les propriétaires à louer leurs biens légèrement en dessous du prix du marché, la start-up les accompagne de A à Z pour optimiser la rentabilité et la fiscalité de leurs appartements. Elle leur permet notamment de bénéficier de plusieurs dispositifs fiscaux et financiers comme la loi Loc’Avantages ou encore la location meublée.

Une levée de fonds pour aider toujours plus de locataires à se loger

Le réseau d’agences immobilières solidaires & responsables GESTIA Solidaire gère actuellement plus de 200 biens à Lyon et à Paris. L’équipe, composée de 4 associés et de 7 salariés. Elle a réalisé une première levée de fonds auprès du grand public sur la plateforme We Do Good et récolté 36 927 euros. Cette opération lui a permis de fédérer une communauté de plus de 140 investisseurs engagés contre le mal-logement.

Pour accélérer son développement, GESTIA Solidaire a ensuite lancé une levée de fonds plus ambitieuse en 2023. La jeune pousse a d’abord ouvert une poche d’investissement de 365 000€ en equity auprès d’investisseurs privés de type Business Angels à impact. Et de 200 000 euros supplémentaires de levier bancaire non dilutif, emprunté auprès de la BPI (150 000) et de la BNP (50 000).

Anne-Sophie Thomas, co-fondatrice et CEO, souligne : « Nous avons ainsi bouclé une levée de 565 000 euros tout en renforçant notre comité stratégique, grâce à l’entrée d’investisseurs qui sont aussi des entrepreneurs à impact. »

Grâce à cette levée de fonds, GESTIA Solidaire va pouvoir…

Multiplier son portefeuille d’actifs par 1,8 afin d’avoir plus de 500 biens en gestion d’ici la fin de l’année 2024. Elle pourra ainsi aider davantage de locataires qui peinent à se loger en renforçant ses territoires Lyon et Paris.

Atteindre 135 biens construits avec les promoteurs. Pour rendre le logement accessible à toutes et à tous, la Start-up travaille en effet sur le marché de la construction avec les acteurs du logement tels que les promoteurs, marchands de biens, aménageurs afin de répondre aux appels d’offres publics. Elle souhaite ainsi contribuer à accroître le nombre de logements intermédiaires construits à destination des locataires solvables aux profils atypiques à Bordeaux, Lille, Marseille et deux départements d’Outre-Mer.

Pour que tout cela soit réalisable, la start-up souhaite développer ses outils technologiques et renforcer ses équipes. L’équipe chargée de la gestion locative s’est agrandie. Une équipe commerciale s’est constituée sur les biens anciens en gestion et dans le neuf, ainsi qu’un pôle RH, et Marie-Claire Straub a rejoint l’entreprise en tant que Directrice Marketing et Communication et associée.

L’entreprise compte aussi contribuer à démocratiser l’immobilier locatif solidaire par une communication impactante pour qu’il devienne une norme au même titre que la location nue ou meublée.