La façade de la Chambre des Notaires de Paris s’est drapée d’une création théâtrale en trompe l’œil entièrement pensée et conçue par les experts d’Athem pour cacher les travaux destinés à remettre au goût et à l’usage du jour l’édifice haussmannien. Fin des travaux en mai.

La Chambre des Notaires de Paris, situé au 12 avenue Victoria (Place du Châtelet), remet au goût et à l’usage du jour l’édifice haussmannien qui l’abrite, depuis le milieu du XIXe siècle, dans le 1er arrondissement de la capitale.

Elle entend ainsi participer au nouvel élan du quartier, insufflé par la rénovation des deux théâtres (théâtre Sarah BERNHARDT et théâtre du Châtelet), s’ouvrir aux habitants de la Capitale, tout en accompagnant les mutations du métier de notaire.

L’occasion également de profiter de cette phase de travaux pour communiquer sur ce bâtiment peu connu du grand public (le 3e bâtiment de la Place du Châtelet) en le mettant en scène par une création théâtrale en trompe l’œil recouvrant les façades.

2200 notaires en 2023, 900 en 2017

La Compagnie des Notaires de Paris (2.200 professionnels aujourd’hui) stable et solide depuis sa création vit depuis quelques années au rythme de profondes mutations , entre Loi Croissance, création de dizaines de nouveaux offices et arrivée dans ses rangs de centaines de nouveaux notaires, ou encore la pandémie de Covid-19 qui a révolutionné ses méthodes de travail, déjà largement initiées en amont de la crise sanitaire par l’usage de l’acte notarié sur support électronique qui a fait disparaitre l’usage et l’intérêt de l’acte papier.

Ainsi en cinq ans à peine, la Compagnie de Paris s’est transformée passant de 260 offices et 900 notaires en 2017 à plus de 500 offices et plus de 2.2000 notaires en 2023.

L’accroissement du nombre de notaires, le rajeunissement et la féminisation de la Compagnie sont tout autant un défi à relever qu’une opportunité à saisir, et le notariat doit pouvoir s’adapter pour accueillir ces bouleversements et transmettre son patrimoine aux générations futures.

Ce projet de rénovation placera ainsi l’Hôtel de la Compagnie en lieu d’accueil et d’échanges pour ’ensemble des notaires et des collaborateurs des offices de la Compagnie de Paris (75, 94 et 93).

Les travaux de rénovation de l’Hôtel de la Compagnie sont actuellement menés par la Société DEGAINE, filiale de la société VINCI pour la rénovation des biens patrimoniaux en lien étroit avec La Financière des Quatre Rives, pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage, et avec l’Atelier SENZU le cabinet d’architecte lauréat du concours pour conduire la transformation du bâtiment, dont la fin est programmée pour décembre 2024.

L’Hôtel de la Compagnie, symbole de modernité et de renouveau pour la Chambre et pour la profession, sera inauguré début 2025.

Un lieu, symbole d’ouverture sur la Ville

En tant qu’officiers publics ministériels avec une inscription forte sur l’ensemble du territoire francilien et un rôle central dans la société, les notaires seront davantage ancrés dans la Ville, à l’écoute des Hommes et des mutations de la société.

La nouvelle Chambre représentera ainsi un lieu moderne, ouvert, accessible et connu de tous.

Nouvel acte pour la Chambre des Notaires de Paris

La façade de la Chambre des Notaires de Paris (Place du Châtelet et Boulevard de Sébastopol) s’est drapée, depuis le 15 décembre et jusqu’au 31 mai 2024, d’une création théâtrale en trompe l’œil et accompagnée d’un message sur l’une des façades « Nouvel acte pour la Chambre des notaires de Paris » entièrement pensée et conçue par les experts d’Athem, atelier de scénographie d’art urbain, ayant tout récemment accompagné l’artiste JR pour l’impression et l’accrochage de son œuvre « le Mythe de la caverne » sur la façade de l’Opéra Garnier.

« Nous profitons de cette phase de travaux pour communiquer sur ce bâtiment finalement peu connu du grand public en le mettant en scène par un décor théâtral, donnant vie à notre Compagnie et au notariat. Une occasion pour faire découvrir ou redécouvrir ce lieu historique et délivrer un message aux dizaines de milliers de personnes qui empruntent quotidiennement le Boulevard de Sébastopol et la Place du Châtelet », explique Marc Cagniart, Président de la Chambre.