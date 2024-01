Agent immobilier : La Boîte Immo acquiert Protexa

La Boîte Immo, partenaire des agents immobiliers indépendants, rachète Protexa, la référence en matière de tenue électronique des registres loi Hoguet.

Une acquisition stratégique sur le marché immobilier puisque Protexa est un acteur qui accompagne depuis près de 15 ans environ 6 000 agences immobilières indépendantes ou issues de réseaux nationaux.

La 12e opération de croissance externe menée par La Boîte Immo

Depuis 15 ans La Boîte Immo est portée par le même levier : le digital offre de nouvelles possibilités au métier d’agent immobilier. Ce rachat s’inscrit donc dans la vision stratégique de La Boîte Immo visant à digitaliser l’ensemble du parcours de l’agent immobilier, en intégrant de nouveaux outils numériques pour répondre à l’ensemble de leurs besoins.

Avec cette acquisition, La Boîte Immo propose à ses 8 500 agences indépendantes clientes la dématérialisation des registres immobiliers et étoffe ainsi son offre de services digitaux.

Il s’agit de la 12e opération de croissance externe menée par La Boîte Immo qui confirme ainsi sa place d’acteur important avec une marque-label reconnue par la profession. Olivier Bugette, CEO de La Boîte Immo, exprime l’importance de cette acquisition pour son entreprise : « Notre volonté est d’intégrer une expérience la plus complète et qualitative possible pour adresser l’ensemble des facettes du métier de nos clients et ainsi contribuer à leur développement.»

Qu’est-ce que Protexta apporte aux utilisateurs du logiciel Hektor?

Avec Protexa, les 50 000 utilisateurs du logiciel Hektor peuvent réserver à distance des numéros de mandats de transaction par téléphone, SMS, application mobile ou par API, retrouver les registres à tout moment grâce à la centralisation et à la numérisation des documents, facilitant ainsi la gestion des registres multi agences, exporter les registres facilement, conserver les documents pendant 10 ans grâce au stockage sécurisé et facile d’accès accéder aux statistiques des mandats pour un suivi plus qualitatif des ventes et optimiser la sécurité de des documents en assurant la conformité réglementaire grâce à la sécurisation des registres de mandats.

« Nous sommes ravis de voir que l’activité Protexa poursuit son développement avec un partenaire de qualité tel que La Boîte Immo. Au plus proche des professionnels de l’immobilier, ils sauront faire progresser la solution pour continuer de répondre aux enjeux de la digitalisation du secteur en y apportant les innovations futures, tout en sécurisant leur conformité réglementaire », souligne Maximilien Clayton, Dirigeant associé chez Groupe Publilegal.