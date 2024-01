Immobilier : Les Français ont plus confiance en un gestionnaire de patrimoine qu’en un conseiller bancaire

Goliaths, l’application sociale d’investissement, a mené l’enquête auprès de 2 011 Français afin de savoir vers qui les Français se tournaient pour leurs placements financiers et si leur confiance était basée sur des expériences concrètes. Un sondage, qui dévoile un manque de confiance général, sans doute dû à un manque de connaissances global.

Des Français peu confiants

Pour leurs placements financiers, les Français semblent avoir beaucoup de mal à faire confiance. Mais ils sont 52 % à déclarer avoir une totale confiance en leurs conseillers en immobilier ou gestionnaires de patrimoine.

Les conseillers bancaires arrivent en deuxième place mais avec seulement 39 % de représentativité juste devant les sites ou applications dédiés à l’immobilier à 35 %.

On note que 51 % des Français ont une confiance moyenne envers les courtiers en bourse. Même constat pour 49 % des personnes qui écoutent à moitié les conseils d’amis proches et 43 % des sondés qui se fient à un membre de leur famille.

Parmi le top 3 des acteurs qui n’ont pas du tout la confiance des Français : les sites et applications dédiées aux crypto monnaies avec 47 % de votes, les amis proches à 36 %, et les membres de la famille à 35 %.

Mais un manque de confiance parfois sans expérience

Plus de 94 % des Français ont déjà fait appel à un ou une conseillère bancaire en agence physique pour discuter de placements financiers, ce qui peut expliquer que 39 % ont une totale confiance en leur proposition. Même constat pour les gestionnaires de patrimoine et conseillers immobilier connus par 61 % des répondants et qui figurent à la première place du classement de confiance juste avant les sites ou applications dédiés à l’immobilier avec 47 %.

« Il est intéressant de constater que seulement 27 % des Français ont déjà utilisé des sites ou applications dédiés à l’investissement boursier et que pourtant ils sont 72 % à avoir un manque de confiance à leur égard. De même pour les banques en ligne ou néobanques dont le taux de méfiance s’élève à hauteur de 71 %, alors que 13 % des Français ont déjà utilisé leurs services. C’est un paradoxe qui est encore plus flagrant avec les sites ou applications dédiés aux cryptomonnaies. On enregistre 88 % de manque de confiance en ces sites alors que seulement 11% des Français en sont adeptes», précise Clark Hassan, cofondateur de Goliaths.

Une culture financière insuffisante

A la question « Selon vous, disposez-vous d’une culture financière suffisante pour prendre des décisions avisées ? », seulement 27 % des Français répondent par l’affirmative. Ainsi, 22 % pensent avoir des connaissances moyennes et 51 % avouent n’en avoir aucune !

Un besoin de conseils avéré

Inconsciemment ou non, la majorité des Français ressent une certaine dichotomie entre leur méfiance vis-à-vis des acteurs financiers et leurs connaissances en gestion. De ce fait, plus de 66 % des Français pensent avoir effectivement un besoin total de conseils financiers afin de prendre de bonnes décisions pour la gestion de leur argent.

Source : Goliaths