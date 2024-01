Immobilier : L’ESPI signe un accord de partenariat avec l’Université de Westminster

En 2023, l’ESPI a élargi son offre de mobilité en proposant aux étudiants de 2e année de mastère de se rendre à l’Université de Westminster pour étudier pendant une année complète et obtenir ainsi un double diplôme. Les étudiants en mastère des deux grandes écoles pourront ainsi obtenir le diplôme du Master Of Science (MSC) Real Estate Development.

Un partenariat d’échange semestriel existait déjà entre les deux institutions pour les étudiants de l’ESPI en Bachelor (BG2 et BG3) et en Mastère Professionnel (M2) dans le cadre du Study Abroad Program.

L’ESPI souhaite proposer des parcours très diversifiés à ses étudiants

Cette ambition affirmée de l’ESPI de multiplier ce type de partenariats répond à la fois au souhait de proposer des parcours très diversifiés aux étudiants passionnés par l’immobilier, mais également d’être en totale adéquation avec les attentes du marché du travail qui est demandeur de profils aux compétences riches et multiples.

« Un partenaire de confiance tel que l’Université de Westminster, qui connaît nos apprenants, nos étudiants, nos enseignants, nos programmes, nos besoins et nos ambitions, est extrêmement précieux. Il s’agit d’une relation qui n’a cessé de se renforcer, et ce sont ces ingrédients qui ont permis de signer un accord permettant à nos étudiants en Master de bénéficier d’un double diplôme à l’Université de Westminster. C’est un honneur qui laisse présager de nouveaux développements », explique Régis Le Corre, Directeur des Relations Internationales à l’ESPI.

Un riche réseau de partenariats à l’international

La politique de double diplôme du Mastère Grande École de l’ESPI a pour objectif le croisement effectif des savoirs et des compétences. Chaque année, l’ESPI organise des rencontres professionnelles entre les entreprises et ses étudiants et propose un riche réseau de partenariats avec des établissements d’enseignement supérieurs en France et à l’étranger, permettant ainsi à ses étudiants de bénéficier de parcours doubles diplômants. A l’international, 3 doubles diplômes sont signés entre l’ESPI et des partenaires académiques à l’international (Vives et la Haute Ecole Charlemagne en Belgique, Université de Westminster au Royaume-Uni).

A ce jour, l’ESPI collabore également avec la Haute École Charlemagne (HECh) en Belgique, pour permettre aux apprenants qui le souhaitent de bénéficier d’un double diplôme. Ce double diplôme permet aux Espiens de 3ème année de Bachelor en format Temps Plein de partir étudier à Liège pendant une année et à la fin de cette dernière obtenir le diplôme de Bachelor GESAI de l’ESPI et celui du Bachelier Immobilier de la HECh. S’agissant d’un accord de réciprocité, l’ESPI reçoit aussi tous les ans des étudiants de la HECh sur ces campus.

Dans l’ensemble, cette collaboration entre l’Université de Westminster et l’ESPI vise à offrir aux étudiants une expérience estudiantine unique, les préparant à des carrières internationales réussies dans le domaine de l’immobilier.

« Ce nouvel accord réunit deux institutions spécialisées dans la formation de professionnels de l’immobilier pour offrir un double diplôme 1+1. Cette disposition est la première du genre pour l’équipe immobilière de Westminster », conclut Christos Kalantaridis, professeur au Head of College et Pro-Vice Chancellor.