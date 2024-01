Saint-Barth : Propriété luxueuse de 4 chambres avec vue imprenable sur l’océan

Située dans le très prisé quartier de la Pointe Milou, cette villa contemporaine se trouve à quelques minutes seulement de l’hôtel du Christopher.

Terrasse privative, vue époustouflante…

La propriété comprend 4 chambres avec salle de bains et terrasse privative, ainsi qu’un salon et une cuisine indépendante entièrement meublée et équipée. Elle offre une vue époustouflante depuis sa terrasse qui surplombe une piscine à débordement donnant sur l’océan et la baie de Saint-Jean.

Une magnifique décoration et un jardin tropicale

Après une rénovation complète, la villa présente une décoration élégante et chaleureuse, avec un jardin tropical parfaitement entretenu et une vue imprenable sur les couchers de soleil.

L’originalité de ce bien réside dans le grand salon ouvert, comme si vous viviez dehors.

Son prix : 7 500 000 €. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Barnes.com