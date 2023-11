Immobilier Rochetaillée-sur-Saône : Exceptionnelle demeure contemporaine de plain-pied et de 295 m², avec jardin et piscine, à 15 minutes de Lyon en voiture, cherche preneur.

Nichée dans la charmante commune de Rochetaillée-sur-Saône, cette somptueuse propriété s’étire sur 295 m², sur une parcelle plate exceptionnelle de 3 400 m², offrant calme et aucun vis-à-vis.

Son architecture contemporaine s’inspire des « haciendas » espagnoles, ce qui confère à cette demeure une élégance singulière.

Une propriété de plain-pied

Dès l’entrée extérieure, le hall accueillant de la propriété mène à un espace de vie raffiné, comprenant un salon, une salle à manger, et un coin cheminée expansif de plus de 60 m².

Une cuisine semi-ouverte, généreuse avec ses 28 m², donne accès à de vastes terrasses extérieures, offrant un cadre idyllique pour les moments de convivialité.

L’espace nuit, quant à lui, dévoile quatre chambres d’enfants bien agencées avec des rangements ingénieux, accompagnées de deux salles de douches/bains.

La suite parentale, véritable havre de paix, est pourvue d’une salle de bains somptueuse et d’un dressing élégant.

Un espace pour télé-travailler

Pour répondre aux besoins professionnels, un bureau spacieux de 30 m² a été prévu, tandis qu’un sous-sol astucieusement aménagé accueille une salle de sport/salle de jeux et une buanderie, ajoutant une fonctionnalité supplémentaire à cette résidence d’exception.

Côté extérieur, l’opulence se dévoile avec une piscine invitante, son pool house, et pas moins de 300 m² de terrasses, agrémentées d’une cuisine d’été et d’un barbecue, créant ainsi un paradis résidentiel où détente et élégance se conjuguent harmonieusement.

Son prix : 2 450 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Barnes-lyon.com.