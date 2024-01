Transition énergétique : Le groupe Hellio se lance à l’assaut de Singapour

Hellio part à la conquête de Singapour. Son objectif : l’internalisation et l’accélération de la transition énergétique en Asie et en France.

Hellio, acteur de la maîtrise de l’énergie, poursuit sa stratégie de diversification et d’expertise sur chaque grand secteur de l’efficacité énergétique.

Le groupe annonce un développement de ses activités à l’international. En témoigne l’ouverture d’une antenne en Asie du Sud-Est, à Singapour, membre fondateur de l’ASEAN (Association des Pays d’Asie du Sud-Est), dont le regroupement représente la 3e population mondiale et la 5e puissance économique mondiale. L’enjeu : contribuer aux défis de neutralité carbone à horizon 2050.

Ce déploiement a pour objectif une synergie des compétences françaises et singapouriennes pour accélérer la transition énergétique en France et en Asie.

« Être présent au cœur d’une région en forte croissance et ayant à intégrer les enjeux climatiques face aux défis de la croissance démographique et économique est pour Hellio un axe stratégique fort de diversification et développement. Croiser l’innovation, croiser les talents, croiser les expériences permettront d’apporter toujours plus de valeur ajoutée à nos clients. Les défis sont nombreux et nous sommes fiers de mettre sur pied une équipe pour participer pleinement aux enjeux de maîtrise de la consommation énergétique et de décarbonation. Singapour se veut être le 1er pays décarboné, et sera pour nous un vrai tremplin nous permettant de nous déployer sur l’ensemble des pays d’Asie du Sud–Est, dont l’association représente la 3e population mondiale », détaille Pierre Maillard, PDG de Hellio.

L’ingénierie technique et financière française au service de l’Asie du Sud-Est

Hellio pose une nouvelle pierre à l’édifice de ses compétences qui ont fait leurs preuves dans l’Hexagone. Fort de ses 300 collaborateurs répartis sur tout le territoire français, le groupe annonce l’ouverture d’une antenne en Asie du Sud-Est à Singapour. Cette nouvelle implantation représente une étape importante dans la stratégie du groupe Hellio tant en termes d’innovation que d’expansion de ses activités.

Hellio entend apporter son expertise sur le volet de l’ingénierie technique, à l’appui de son bureau d’études intégré Akéa Energies, auprès du secteur tertiaire de Singapour et industriel de l’Asie du Sud-Est. En 2020, 40% de l’énergie de la cité État était consommée par les secteurs du bâtiment et de l’industrie. Aussi, Singapour, signataire de l’accord de Paris, ambitionne d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.

L’ingénierie technique et financière française, éprouvée depuis plus de 15 ans par le groupe, permettra également aux équipes de Singapour d’apporter un accompagnement complet à ses clients.

L’antenne de Hellio est composée de 8 personnes

Composée d’équipes d’ingénieurs de 8 personnes, l’antenne de Hellio à Singapour projette de croître d’ici 1 an à une vingtaine d’experts.

« Singapour s’efforce de devenir un modèle d’innovation en termes de développement durable en Asie. En encourageant l’innovation, et en adoptant de nouvelles pratiques d’efficacité énergétique, Singapour renforce sa position pour accélérer la transition énergétique en Asie. Conformément à la trajectoire de Singapour en tant que hub d’innovation en matière d’économies d’énergie, notre équipe cherche activement à adopter de nouvelles solutions pour soutenir une France exemplaire sur le plan énergétique. Chez Hellio, nous sommes convaincus que l’utilisation des investissements de manière optimisée et la mise en œuvre de solutions de financement et de solutions d’ingénierie appropriées telles que l’efficacité énergétique, le développement d’infrastructures d’énergies renouvelables et de systèmes de décarbonation peuvent permettre d’atteindre plus rapidement les objectifs zéro carbone. Hellio a choisi Singapour en tant que centre stratégique pour développer son expertise d’ingénierie technique et financière en France et dans toute l’Asie du Sud-Est. Nous sommes convaincus que le savoir-faire de Hellio en tant qu’acteur majeur de la maîtrise de l’énergie en France sera précieuse et bénéfique pour Singapour et l’Asie du Sud-Est », précise Cheng Da Lee, responsable du développement Hellio Singapour.

L’innovation : pierre angulaire des équipes singapouriennes

L’internationalisation de Hellio en Asie du Sud-Est est également un pari gagnant pour les équipes françaises qui pourront bénéficier de l’innovation des ingénieurs singapouriens. En ligne de mire le réchauffement climatique : la maîtrise de la consommation d’énergie, et notamment de celle liée à la production de froid, est en avance dans la cité Etat, très urbanisée et considérée comme un modèle de « ville durable ». Avec son climat tropical, elle est soumise à des températures plus hautes qu’en France, + 14C° en moyenne. La branche R&D de l’antenne singapourienne permettra à Hellio de bénéficier des modèles d’avancées technologiques en matière de solutions d’efficacité énergétique applicables en Europe.

Plusieurs leviers d’actions sont en train d’être mobilisés pour accélérer la transition énergétique dans l’ASEAN, comme l’abandon progressif des subventions aux énergies fossiles, la tarification du carbone, l’incitation aux investissements privés dans les énergies renouvelables, et le développement d’un cadre réglementaire pour améliorer l’efficacité énergétique.

Source : Hellio