Crédit immobilier : La baisse des taux se stabilise et les banques préparent le printemps

Les premiers barèmes transmis au titre de ce mois de février par les établissements partenaires d’Emprunt-direct.com font état d’une stabilisation, voire d’une légère baisse des taux de crédit immobilier au titre de ce mois. On peut toutefois noter, pour une part des maturités et durées de prêt, une nouvelle érosion des taux de l’ordre de 10 points de base.

Une baisse des taux plus palpable sur les excellents dossiers

Après un mouvement baissier assez massif d’une part importante des établissements, la nouvelle baisse observée ce mois est davantage la conséquence d’un rattrapage opéré par certains établissements. Certaines banques avaient, en décembre, initié le mouvement et ont été rejointes fin décembre et dans la première partie du mois de janvier par d’autres établissements bancaires.

On notera toutefois que la sélectivité reste toujours de mise, avec une baisse davantage palpable sur les excellents dossiers sur deux mois, mais qui a été plus marquée, en ce début février, sur les bons dossiers.

Le retour d’une volonté des banques de prêter

Les banques ont de nouveau adapté leurs grilles face aux évolutions observées sur les marchés obligataires. Après avoir assez nettement reculé au cours des deux derniers mois de l’année 2023 sur des anticipations de possibles baisses des taux de la part des banques centrales, les rendements des obligations souveraines ont rebondi en janvier. Le taux de l’OAT 10 ans a, par exemple, rebondi sur le mois de janvier, passant de 2,45% à 2,71% du début à la fin du mois.

«Le début de l’année 2024 est marqué par une correction du fort du mouvement baissier observé ces derniers mois sur les marchés obligataires. Ceci a eu pour effet de modérer le rythme d’adaptation baissière des grilles de taux de crédit immobilier. Néanmoins, les banques profitent toujours de meilleurs marges sur les prêts à l’habitat pour préparer quelque peu le premier temps fort habitat, période s’étalant de mars à juin. Celle-ci pourrait marquer, avec le retour d’une volonté des banques de prêter, une reprise progressive de la production de prêts à l’habitat, avant un possible rebond plus marqué au second semestre», conclut Alban Lacondemine, président fondateur d’Emprunt Direct.