Crédit Immobilier : De nombreuses banques privilégient une baisse de leurs taux en cette rentrée

Crédit immobilier : Et la baisse des taux continue encore et encore

Crédit immobilier Ile-de-France : Des taux en baisse et un retour des banques sur le marché du crédit à l'habitat

Vous avez un projet immobilier ? Après une stabilité observée en août, de nombreuses banques privilégient une baisse de leurs taux en cette rentrée. Ceci devrait encore favoriser la production de crédit immobilier qui a atteint un niveau record au 1er semestre 2021 avec 110,7 milliards d’euros.

Alors que l’économie repart, les banques ont choisi d’abaisser leurs taux, selon les premières grilles reçues. En cette rentrée, les taux moyens sont ainsi de 0,83 % sur 15 ans, 0,98% sur 20 ans et 1,16 % sur 25 ans. Les meilleurs profils peuvent emprunter à 0,69 % sur 15 ans, 0,85 % sur 20 ans et 0,99 % sur 25 ans.

Ces taux moyens sont ainsi inférieurs aux niveaux historiques relevés par Crédit logement en août 2021 (0,87 % sur 15 ans, 0,99 % sur 20 ans et 1,17 % sur 25 ans), indiquant que de nombreuses banques se sont alignées sur les établissements les plus concurrentiels qui occupent le marché depuis quelques mois. Une situation favorisée par un surplus d’épargne en banque, des coûts de refinancements toujours bas et des objectifs élevés pour le dernier trimestre.

« Cette baisse participe à la bonne rentrée de septembre, qui reste un des meilleurs moments pour acquérir un bien. Les banques bénéficient encore d’une importante marge de manœuvre pour financer des projets immobiliers » déclare Pierre Chapon, Président de Pretto.

Cette baisse des taux va de pair avec l’OAT 10 ans, toujours négatif, et revenu au niveau du mois d’avril dernier (-0,021 %), période où les taux étaient proches des plus bas historiques.

Vers une production de crédit immobilier inédite en 2021 ?

Cette période de taux bas devrait encore favoriser la production de crédit, qui a déjà atteint un niveau record en 2021 avec 110,7 milliards d’euros (hors renégociations) au 1er semestre, soit une augmentation de 27 % par rapport au 1er semestre 2020. C’est aussi +22 % comparé à la même période en 2019, année record pour le marché immobilier. La hausse s’est poursuivie en juillet 2021, avec 20,4 milliards d’euros, « historiquement la plus importante pour un mois de juillet » pour la Banque de France (13,6 milliards en juillet 2020 et 17,4 milliards en juillet 2019).

« Comme nous le pressentions, la production au 2ème trimestre 2021 a été soutenue. Ces chiffres inédits témoignent d’un fort dynamisme du marché immobilier et de l’activité des banques qui ont prêté au plus grand nombre, grâce à des dépôts importants et des taux bas », analyse Pierre Chapon, président de Pretto.

L’indice de finançabilité reste stable

La finançabilité des emprunteurs reste stable, en particulier sur les demandes de financement de résidences principales. Cependant, les résidences secondaires connaissent une forte chute de 5 points ainsi que l’investissement locatif de 2 points.

« Pendant l’été, les banques ont moins de capacité à traiter les demandes, ce qui a engendré une priorisation des projets d’achat de résidence principale par rapport aux autres types de biens », observe Pierre Chapon.