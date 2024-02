Immobilier : Tony Parker ouvre l’investissement dans son haras de chevaux dès 10€

Tony Parker, par le biais de la plateforme de financement participatif Bricks, réécrit les règles de l’investissement immobilier. Leur précédente aventure, centrée sur le château et le domaine viticole Saint-Laurent, à Avignon, a captivé plus de 3 000 investisseurs en une heure, collectant 1 million d’euros. Aujourd’hui, ils visent plus haut avec un haras prestigieux, ouvrant les portes de l’investissement de luxe à tous.

« La réussite éclatante de notre première levée de fonds démontre clairement l’appétit pour des investissements immobiliers plus inclusifs. Ce nouveau projet est notre prochaine grande aventure« , déclare un Tony Parker enthousiaste

Le Domaine De Quétiéville, riche d’histoire et de succès de pur-sang anglais, offre une opportunité unique d’investir dans un patrimoine immobilier de prestige. Les investisseurs peuvent désormais participer à ce projet luxueux, promettant des retours d’investissement mensuels, avec un investissement minimal.

« Notre lien avec Tony Parker symbolise notre engagement envers un investissement immobilier à la fois accessible et prestigieux« , explique Cédric O’Neill de Bricks.

Une révolution dans l’investissement immobilier

Bricks, à travers le projet avec Tony Parker, démocratise l’investissement immobilier. Cette approche révolutionnaire combine accessibilité et possibilités d’investissement dans des projets d’envergure. Le Domaine De Quétiéville, avec ses herbages, prairies, et infrastructures de pointe, est désormais ouvert à l’investissement participatif, permettant à tous de contribuer à l’élevage de futurs cracks.

A l’origine, le Domaine de Quétiéville est équipé de 50 boxes pour accueillir des poulinières et leurs progénitures. Affichant désormais un taux de remplissage de 100%, Tony Parker a décidé d’acquérir des terres mitoyennes au Domaine afin de pouvoir doubler la capacité d’accueil des équidés.

Le projet en chiffres