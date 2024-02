Immobilier commercial : Hoquet Business inaugure son premier cabinet d’affaires

Cette ouverture marque une étape significative dans l’ambition de la marque Hoquet Business de proposer un accompagnement sur mesure et de qualité aux artisans, commerçants, professionnels et aux entreprises en quête de développement ou de changement de cap.

Retour sur la naissance d’une enseigne d’un nouveau genre, qui vise à devenir leader de l’immobilier commercial en France.

Hoquet business vient d’inaugurer l’un de ses premiers cabinets, aux portes de paris

Le Cabinet Hoquet Business Porte de Paris offre désormais un espace innovant et accueillant, conçu pour favoriser les échanges et stimuler l’innovation et la collaboration entre les artisans, les commerçants et un pool d’experts de l’immobilier commercial organisé autour du dirigeant du cabinet Porte de Paris, Fabrice Hounkpatin.

Avec autour de lui une équipe d’experts spécialisés dans divers domaines du développement d’affaires, de la gestion d’entreprise ou du conseil juridique, le cabinet est prêt à répondre aux besoins spécifiques de chaque client, qu’il s’agisse de commerces de proximité, d’artisans ou de petites et moyennes entreprises parisiennes ou de banlieue proche, par exemple.

« Je suis ravi de voir se concrétiser le travail de toute une équipe depuis plus d’un an, avec l’inauguration du premier cabinet Hoquet Business. Déjà une dizaine de cabinets ont vu le jour depuis la rentrée, c’est dire l’attractivité du modèle et l’esprit de conquête qui animent les entrepreneurs qui rejoignent la marque. Qu’ils soient déjà en activité ou créateurs d’une nouvelle structure, nous sommes heureux de construire avec eux cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Notre objectif est simple : devenir le leader Français de l’immobilier commercial« , déclare Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

La deuxième vague de cabinets d’affaires hoquet business prépare son lancement

Le mois de février, c’est aussi l’occasion d’accueillir la deuxième promotion de dirigeants de cabinets Hoquet Business pour une formation sur-mesure. La formation, c’est aussi l’un des axes majeurs du modèle Hoquet Business : formation illimitée, en présentiel comme en distanciel, pour les franchisés-partenaires Hoquet Business et leurs collaborateurs.

La deuxième promotion de franchisés Hoquet Business consolide ses acquis à partir d’un programme spécifique qui approfondi leurs compétences en matière de recrutement, d’on-boarding, de management d’équipe, de comptabilité, de gestion locative, et de cadre juridique, avec des experts spécialistes de chaque sujet. Tout au long de la formation, les dirigeants sont aussi amenés à s’immerger dans les cabinets d’affaires de leurs pairs au sein du groupe Guy Hoquet l’Immobilier.

“Nous sommes le seul groupe de franchise immobilière qui propose la formation à volonté et en illimité pour les partenaires-franchisés et leurs collaborateurs, en présentiel comme en distanciel. Le bénéfice est immédiat pour les dirigeants et leurs agences : un collaborateur formé régulièrement réalise 26 % de chiffre d’affaires supplémentaire par rapport à un collaborateur qui n’a pas suivi nos formations ”, précise Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.