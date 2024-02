Immobilier Val-de-Marne : La série Berlin s’est offert un château à 50 millions d’euros

Casavo, la scale-up européenne qui simplifie l’achat et la vente de biens immobiliers grâce à la technologie, se plonge dans le glamour de l’écran pour évaluer deux propriétés emblématiques qui ont captivé le public.

Pour la première fois, la plateforme immobilière déploie ses outils dans le monde de la fiction en évaluant deux biens d’exception vus dans Berlin, le spin-off de la série à succès « La Casa de Papel ».

D’une part le château d’Ormesson-sur-Marne, évalué à 50 millions d’euros, et d’autre part, le penthouse où Berlín, l’acteur Pedro Alonso, tombe amoureux de Camille, l’actrice Samantha Siqueiros, évalué à 2,5 millions d’euros.

Le Château d’Ormesson-sur-Marne : La vie royale proche de Paris

Au cœur de la commune d’Ormesson-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne, se dresse ce majestueux château construit au XVIe siècle et agrandi au XVIIIe siècle, qui conserve entre ses murs une partie de l’histoire et du luxe de l’époque. D’une surface habitable de 2000 m² répartis sur quatre niveaux, il compte au total 25 pièces, dont 10 salons, une bibliothèque et même une chapelle.

Le château, témoin de l’histoire d’amour passionnée entre les deux acteurs dans la série, est entouré d’un espace vert de 40 hectares, divisé en forêts, divers terrains de golf et plusieurs jardins. Casavo a estimé que la valeur économique de cette propriété emblématique serait d’environ 50 millions d’euros, en se concentrant exclusivement sur les mètres carrés construits du terrain. Pour parvenir à ce montant, l’équipe avec son algorithme a pris en compte le prix au mètre carré de la région et analysé tous les châteaux mis en vente dans cette même région au cours de l’année écoulée, en plus des caractéristiques spécifiques de la propriété mentionnée.

Il convient de noter que ce chiffre ne tient pas compte de la valeur supplémentaire attribuée au château en raison de son statut actuel de monument historique.

Penthouse dans le centre de Paris : Elégance avec vue sur la Seine

Dans les rues parisiennes, Casavo explore un penthouse situé au cinquième étage, idéalement positionné à proximité de la place de la Concorde et offrant une vue panoramique sur la Seine. Bien que la série ne divulgue pas la superficie précise, la demeure est dépeinte comme étant à la fois spacieuse et luxueuse. Doté d’une chambre, d’un salon, d’un dressing, d’une salle de bains, et offrant des panoramas spectaculaires sur la Seine, ce penthouse promet une expérience de vie exceptionnelle.

D’après l’algorithme de Casavo, cette propriété serait estimée à environ 2,5 millions d’euros. En plus des caractéristiques mentionnées, l’algorithme prend en compte une vaste quantité de données sur le quartier, basée sur plus d’un an d’activité immobilière dans la capitale française. Cette estimation englobe donc toutes les transactions de biens immobiliers similaires et les tendances de prix observées.

Casavo : La technologie sans frontière

L’intégration de l’histoire et de la culture à travers la technologie constitue une composante essentielle de la mission de Casavo qui propose une expérience numérique et simple aux personnes cherchant à vendre ou à acheter un bien immobilier. La capacité de la plateforme à offrir des estimations objectives et transparentes, que ce soit pour des biens immobiliers réels ou fictifs, reflète sa contribution à la transformation du secteur immobilier.

« Explorer virtuellement certaines des propriétés les plus emblématiques du spin-off « Berlín » et en évaluer à la fois un château historique et un penthouse moderne parisien, nous a permis de témoigner du potentiel et de la polyvalence de notre technologie. Notre technologie nous permet de maintenir notre engagement à proposer des évaluations objectives et transparentes, même dans le contexte de la fiction télévisuelle », précise Francesco Maria Fama, DG de Casavo France.

Source : Casavo