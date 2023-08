Sophie Lerner, team leader rive gauche chez Engel & Völkers France décrypte les tendances du marché immobilier dans le 7ème arrondissement de Paris. Ce qu’il faut retenir.

Des vendeurs commencent à écouter les professionnels de l’immobilier

Bien qu’il s’agisse d’un marché dont les acquéreurs sont moins enclins à recourir à un emprunt bancaire, ils sont de plus en plus attentifs aux prix, même s’ils renoncent très souvent à une condition suspensive.

Dès lors qu’un appartement se situe dans un quartier recherché, en étage élevé avec balcon et vue, les prix restent élevés et stables.

Les propriétaires ayant un projet d’acquisition envisagent même de mettre leur appartement en vente avant d’acheter un nouveau bien, pour avoir une meilleure assise financière vis-à -vis d’un propriétaire qui sera plus réceptif à leur offre si leur processus de vente est déjà en cours.

Les vendeurs commencent à écouter les professionnels de l’immobilier qui connaissent quotidiennement les tendances du marché. Ils se montrent un peu plus flexibles concernant le prix de vente de leurs biens et sont à l’écoute de l’évolution du marché.

Le DPE est devenu un élément de négociation

Les clients en recherche réclament désormais le diagnostic de performance énergétique, (DPE) dès la demande de renseignement et une mauvaise notation est devenue une source de négociation. Les classes E et F du DPE sont souvent utilisées comme prétexte pour renégocier et même refuser une visite.

Par exemple un appartement de 115 m² que nous avons actuellement en vente à 1 840 000 €, soit 16 000 € le mètre carré a reçu une offre au prix en une semaine, mais une renégociation du prix à la hauteur de 2,5% a été demandée par le client à cause de la classe F du DPE.

Les derniers étages (sous les toits) sont moins en vue compte tenu de la mauvaise lettre du DPE liée à l’isolation de l’immeuble.

Un appartement à 510 000€ en dernier étage a reçu trois offres au prix mais aucune n’a abouti en raison du mauvais DPE (F).

Aujourd’hui une classe D, est considérée comme le graal et nous avons même envie de mettre en titre de nos annonces la bonne lettre du DPE pour attirer les acheteurs.

Forte demande des acquéreurs étrangers

« Chez Engel & Volkers, nous constatons une forte demande de clients étrangers provenant des États-Unis, des Pays-Bas et d’Asie pour des pieds-à-terre de qualité dans les quartiers du Bon Marché, Saint-Germain-des-Prés et le Quartier des Ministères », observe Sophie Lerner.

Du côté du Gros-Caillou, la demande familiale est plus prononcée, avec un grand intérêt pour les biens situés aux abords du Champ de Mars, recherchés notamment par une clientèle étrangère offrant ainsi une vue sur la Tour Eiffel, très prisée !

Points clés du marché immobilier du 7ème arrondissement de Paris Préférence pour les transactions sans emprunt bancaire : Les acheteurs du 7ème arrondissement tendent à éviter le recours aux emprunts bancaires, tout en étant plus attentifs aux prix. Valeur des biens d’exception : Les appartements en étage élevé avec balcon et vue dans des quartiers prisés maintiennent des prix élevés et stables. Stratégie des propriétaires actuels : Certains envisagent de vendre leur appartement avant d’acheter un nouveau bien, afin de renforcer leur position financière lors de la négociation. Flexibilité des vendeurs : Les vendeurs sont de plus en plus ouverts aux conseils des professionnels de l’immobilier et montrent une flexibilité accrue concernant le prix de vente de leurs propriétés. L’importance du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) : Les acheteurs exigent le DPE dès la première demande d’information.

Une mauvaise note, en particulier les classes E et F, peut entraîner des renégociations de prix ou même le refus d’une visite.

Les appartements aux derniers étages sont moins recherchés en raison de notations DPE défavorables liées à l’isolation. L’attrait de la classe D du DPE : Cette classification est désormais perçue comme une référence, incitant les agents à la mettre en avant dans leurs annonces. Demande croissante des clients étrangers : Un intérêt marqué est observé de la part des acheteurs des États-Unis, des Pays-Bas et d’Asie, recherchant principalement des pieds-à-terre dans des quartiers renommés tels que Bon Marché, Saint-Germain-des-Prés, et le Quartier des Ministères. Intérêt pour le Champ de Mars : Les biens à proximité du Champ de Mars, offrant une vue sur la Tour Eiffel, sont particulièrement prisés, notamment par une clientèle étrangère.