Une reprise du marché immobilier parisien se dessine en ce début d’année 2024, portée par une augmentation notable de la demande de la part de nouveaux clients nationaux et internationaux à Paris Centre. Cependant, à l’Est, les acquéreurs sont toujours aussi exigeants. L’analyse marché de Julien Nodanche, Team Leader chez Engel & Volkers (Paris 1er, 3ème, 4ème, 11ème et 12ème)

Depuis le début du mois de janvier 2024, nous constatons une nette augmentation des demandes émanant de nouveaux clients nationaux et internationaux. Il semble que nous ayons enfin surmonté les répercussions de la guerre et de la crise financière, avec des taux bancaires qui rendaient les emprunts difficiles. Cette évolution se traduit par une dynamique positive sur l’ensemble des segments du marché.



Nos conseillers ont d’ores et déjà conclu plusieurs ventes depuis le début de l’année, dont un magnifique appartement à rénover de 153 m², offrant une hauteur sous plafond de plus de 3 mètres, sur l’île Saint-Louis, vendu à 17 000€ le mètre carré.

Paris Centre (1er, 2ème, 3ème) : Marché dynamique et forte attractivité dans le Marais

Dans le centre de Paris, le quartier le plus prisé demeure le Marais, attirant une clientèle tant nationale qu’internationale. Dans ce secteur, les prix des biens haut de gamme, exempts de défauts, n’ont guère connu de baisse de prix.

Nous avons par exemple vendu en janvier, un appartement sans défauts de trois pièces situé dans le village Saint Paul – rue Charlemagne, à 15 000€ le mètre carré à un client étranger.

Les biens les plus recherchés demeurent les appartements de trois pièces avec deux chambres, sans défaut, dans l’optique de pied-à-terre, pour un budget avoisinant les 1 000 000€.



Pour le centre Parisien, nous anticipons un marché dynamique en 2024, avec cependant un certain attentisme persistant jusqu’à la fin du premier trimestre.

Paris Est (11ème, 12ème) : Exigences de la part des acquéreurs

Du côté de Paris Est, nous observons un marché légèrement plus complexe, principalement en raison de la prédominance d’acquéreurs recourant à des emprunts bancaires (à l’inverse du centre parisien où la plupart de nos clients paient comptant).

Ces acheteurs se montrent plus exigeants et adoptent une attitude prudente, similaire à celle de fin 2023. La clientèle, majoritairement française et familiale, s’intéresse particulièrement aux quartiers autour de la gare de Lyon et au marché d’Aligre.

Quant aux vendeurs, la plupart cherchent à quitter Paris. Ils sont déterminés à mettre leur bien en vente immédiatement et commencent progressivement à s’adapter aux tendances actuelles du marché.