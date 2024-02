Immobilier Seine-et-Marne : ERA s’implante à Combs-la-Ville

Originaire de Troyes, Hamza Touré, 38 ans, aime suivre son instinct. Diplômé d’un bac pro commerce, il décroche un emploi en tant que responsable de magasin en Île-de-France ce qui le conduit à quitter la région à ses 26 ans.

Attaché à la notion de service, mais souhaitant accompagner ses clients sur le plus long terme, il saisit ensuite une opportunité de rejoindre une agence ERA Immobilier en Seine-et-Marne. Il va alors découvrir le monde de l’immobilier. Une reconversion qui marque un tournant dans sa carrière et le conduit aujourd’hui à ouvrir sa propre agence ERA Immobilier à Combs-la-Ville (77).

Bénéficier du cadre de la franchise pour se lancer en toute confiance

« Lorsque j’ai découvert le monde de l’immobilier en 2017, j’ai très vite su que j’étais à ma place. Grâce aux formations et méthodes proposées par le réseau ERA Immobilier, j’ai pu acquérir les bases nécessaires pour démarrer ma nouvelle carrière. Très vite l’envie d’un nouveau défi s’est fait ressentir. J’ai alors repris mes études et obtenu un Bachelor Responsable d’Affaires Immobilières au sein de l’école Suptertiaire. Une fois mon diplôme en poche, l’opportunité d’ouvrir une agence ERA Immobilier à Combs-la-Ville, secteur que je connaissais bien, s’est présentée. Les planètes étaient alignées, c’était donc le moment de se lancer ! » souligne Hamza Touré.

À lire aussi Immobilier Aix-en-Provence : Nouvel espace de coworking IWG à la Duranne

Zoom sur le marché immobilier de Combs-la-Ville

Située à 28 km au sud-est de Paris, Combs-la-Ville accueille plus de 22 000 habitants. Bordée à l’ouest par la forêt de Sénart, la commune attire une part croissante de familles, notamment en provenance de Paris ou de la première couronne, qui peuvent facilement rejoindre la capitale grâce au RER D. Le prix au m² avoisine les 3 300 € et le budget moyen pour acquérir une maison sur la commune est de 300 000 €. Afin d’accueillir une population croissante, de nombreux projets immobiliers sont en cours de construction.

L’agence ERA BELIEVE IMMO recrute

De nouveaux recrutements sont prévus au sein de ERA BELIEVE IMMO. En complément de ses prestations d’achat/vente, location, et gestion de patrimoine, l’agence propose toute une panoplie de services concrets et originaux, qui font le succès de la marque : multi-expertise (estimation d’un bien par 4 méthodes différentes), plans d’actions marketing, etc.