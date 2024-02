Immobilier : Yanport lance une nouvelle version ADB 360, sa solution d’estimation de valeur locative

Dans le contexte actuel de ralentissement du marché de la transaction, plusieurs des plus importants clients de Yanport ont sollicité la proptech pour disposer d’une solution dédiée au marché locatif, comparable à Agent 360, notamment avec une étude locative clé en main. Afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients et des autres acteurs du marché locatif, la solution ADB 360 nécessitait une refonte globale.

Les importants investissements en R&D qu’a effectués la société Yanport, combinés à sa connaissance du marché, lui ont permis de développer une solution répondant à leurs attentes. Après plusieurs mois de développement, la solution est aujourd’hui validée et prête à être commercialisée.

Etude locative, estimation de valeur locative et prospection

Dans le détail, l’outil ADB 360 est le seul logiciel immobilier combinant étude locative, estimation de valeur locative et prospection. Ses fonctionnalités en font un outil précieux pour les acteurs du marché locatif résidentiel.

Première fonctionnalité, l’étude locative. Entièrement refondue, elle donne les arguments incontestables pour justifier la valeur locative d’un bien à son propriétaire.

François Comer, CEO et fondateur de Yanport, la présente ainsi : “Dans la majorité des cas, le propriétaire surestime le loyer de son bien avec pour conséquence une vacance locative allongée et une durée du bail réduite. L’étude locative Yanport apporte en temps réel les données objectives et incontestables du marché qui complètent l’expertise de l’Administrateur de Biens.”

Autre fonctionnalité phare de l’outil ADB 360, l’estimation locative. Grâce à des méthodes avancées de machine learning et à un important travail de valorisation des données, le moteur d’estimation Yanport agrège la source de données incontournable du marché locatif, les annonces immobilières.

Un outil très précis

“Forts d’un historique unique d’annonces immobilières et d’une équipe pointue, nous avons développé un outil d’estimation interprétable, transparent et performant. Interprétable car nous décomposons le loyer estimé en fonction des caractéristiques du bien (DPE, meublé/non-meublé …) ; transparent car nous donnons à l’utilisateur une fourchette d’estimation et un niveau de fiabilité basé notamment sur l’erreur observée sur des biens similaires ; et enfin performant car l’erreur médiane de notre moteur d’estimation de loyers sur la France entière pour les maisons et appartements est de 6.8%”, souligne Ludovic Gauvin, Directeur des Données de l’entreprise.

Enfin, l’outil de prospection permet de surveiller précisément le marché et de détecter les véritables opportunités de mandats de gestion locative. Au-delà d’être une solution d’estimation de valeur locative, ADB 360 permet ainsi d’accéder d’une façon simple au marché locatif en temps réel : surveillance des mises en location, paramétrage d’alertes et suivi des biens qui intéressent le professionnel.

Comme toutes les solutions proposées par Yanport, cette nouvelle version de ADB 360 sera enrichie continuellement.