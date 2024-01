Immobilier : La garantie locative, une solution pour tous les candidats à la location

La solution de garantie locative ne se limite plus à un public jeune et étudiant. Elle permet aujourd’hui d’ouvrir l’accès à la location à des candidats au profil de plus en plus varié.

L’analyse démographique des utilisateurs de solutions de garantie locative en 2023 révèle une nouvelle diversité de profils, soulignant que ce produit d’assurance ne se limite plus seulement à un public jeune et étudiant. Avec une moyenne d’âge d’environ 35 ans pour les actifs français (40 ans pour les indépendants et expatriés, 69 ans pour les retraités, et 22 ans pour les étudiants sans revenu), la variété des besoins en garantie s’affirme et se confirme. La demande croissante de solutions de garantie locative s’aligne sur cette diversité démographique, reflétant ainsi une évolution du marché vers une approche plus inclusive et adaptable aux différents stades de la vie.

En s’appuyant sur ces chiffres, Garantme dresse le bilan de l’année et identifie l’évolution du secteur et des profils souhaitant accéder à la location. Ces données témoignent d’une transformation significative du paysage immobilier et professionnel, soulignant l’adaptation des acteurs du secteur aux besoins changeants des utilisateurs.

Des actifs toujours plus demandeurs

Les garanties locatives, comme la Caution Garantme, sont nées de l’ambition d’ouvrir l’accès à la location au plus grand nombre. C’est ainsi que de nombreux étudiants, bien souvent sans revenus, ont pu sécuriser leurs dossiers de location et convaincre les bailleurs. Ces étudiants restent encore en 2023 les principaux utilisateurs des solutions de Caution pour accéder à la location.

Néanmoins, les chiffres 2023 de Garantme démontrent une part de plus en plus importante d’actifs avec des revenus réguliers qui font appel à la Caution afin d’accéder à la location.

Les solutions de garanties sont, en effet, de plus en plus prisées par une large proportion d’actifs. Ces derniers constituent en moyenne près de 40% des utilisateurs de la Caution Garantme en 2023, contre un tiers (environ 30%) en 2022. Et, ce sont les jeunes actifs qui voient leur part progresser le plus nettement. L’année 2023 confirme une tendance en place depuis près de trois ans, l’envolée du nombre de demandes de Caution de la part des 26-35 ans. Cela peut s’expliquer logiquement par les difficultés d’accès à la propriété pour les primo-accédants qui n’ont d’autre choix que de se tourner vers la location du fait de la crise immobilière en lien avec les taux d’intérêts.

Cependant, on constate également une proportion non négligeable des plus de 50 ans qui a toujours constitué une base de clientèle solide pour Garantme avec en moyenne 15% des contrats de Caution chaque mois en 2023, confirmant la tendance des années précédentes. De quoi briser certains préjugés !

Un avancement de l’âge moyen qui se remarque aussi pour les colocations. En effet, la moyenne d’âge des contrats en colocation chez Garantme est de 30 ans en 2023 contre 28 en 2022. La vie en colocation est donc toujours autant plébiscitée par les locataires face à la raréfaction du nombre de logements dans certaines zones comme les grandes agglomérations, et la difficulté d’accéder à la location pour une personne seule, quel que soit son âge. Loin du cliché étudiant.

Autant de chiffres qui traduisent une sévère tension locative dans les plus grandes villes de France. Trouver un logement en location est de plus en plus compliqué par la raréfaction des biens disponibles et des loyers parfois prohibitifs pour de nombreux profils et plus seulement les étudiants.

Des expatriés particulièrement concernés par les contraintes locatives françaises

Parmi cette nouvelle proportion d’actifs faisant appel à la garantie locative, une catégorie occupe une place centrale : les expatriés. Ceux-ci représentent en moyenne 60% des utilisateurs de la Caution Garantme. Mais pourquoi ? La réponse est simple, le marché locatif français n’est pas adapté aux résidents étrangers. Ceux-ci, malgré des revenus très élevés, 5 200€ en moyenne, peinent à se loger en se heurtant au modèle locatif français et à l’exigence quasi systématique d’un garant français.

Les expatriés n’ont bien souvent pas d’autre choix que de faire appel à une agence spécialisée (appelée agence de relocation) qui propose elle-même de se diriger vers une solution de garantie locative afin de répondre à leur problématique.

Un marché en mutation

Les chiffres le prouvent, l’accès au logement est une problématique pour tous. Même si les étudiants restent les premiers demandeurs de solutions locatives, tous les profils professionnels et toutes les tranches d’âges sont aujourd’hui concernées.

Cela s’explique par un marché de la location qui souffre dans le sillage du marché de la transaction, qui de son côté connaît une crise sévère due à la flambée des taux d’intérêt avec un recul de 20% du volume de transaction selon MeilleursAgents en 2023. Il est aussi important de souligner que le nombre d’impayés a été multiplié par trois ces trois dernières années, selon une récente étude Immodirect.

Dans ce contexte, les propriétaires sont particulièrement exigeants concernant les dossiers de location qui leur sont soumis. Ils demandent les meilleures garanties pour louer leur bien. Le garant physique n’étant pas une option disponible pour tout le monde, et sa solidité n’étant pas garantie, les candidats à la location n’hésitent plus aujourd’hui à se tourner vers les solutions de garantie locative qui répondent à leurs besoins.

Une tendance qui se confirme ainsi dans les chiffres de 2023. Toutes les tranches d’âge sont aujourd’hui sensibilisées aux solutions de garanties et toutes les catégories professionnelles également. Les actifs représentent près de 40% des locataires faisant confiance à une solution de Caution. Les garanties locatives sont donc une vraie solution et sont parfaitement en phase avec les besoins actuels des candidats locataires dans un marché en pleine mutation.

Source : Garantme