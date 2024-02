Parce que le flex office et le coworking gagnent du terrain, SeLoger bureaux et commerces, propose une nouvelle rubrique dédiée à ces nouveaux usages.

Parce que le flex office et le coworking gagnent du terrain sur les habitudes de travail partout en France, SeLoger bureaux et commerces, portail leader du marché de l’immobilier professionnel1 propose une nouvelle rubrique dédiée à ces nouveaux usages.

En tant que portail expert de l’immobilier tertiaire, SeLoger bureaux et commerces rassemble sur une même plateforme une forte audience avec 437 000 visites mensuelles2 une large offre avec 77 000 annonces2 diffusées chaque mois. Un savoir-faire qui a fait ses preuves et qui est issu de la fusion des portails Webimm et Agorabiz.

Le marché du bureau flexible en forte croissance

Avec l’essor du télétravail, la dynamique du marché immobilier tertiaire doit tenir compte de nouveaux enjeux. D’une part, il faut faire face à des questionnements sur les volumes des équipes présentes sur site ce qui impacte la taille des espaces requis. D’autre part, il faut tenir compte d’attentes concernant la durée d’engagement générant une plus forte demande concernant des baux à la carte.

Des tendances qui ont une incidence directe sur les indicateurs SeLoger bureaux et commerces :

Hausse de +21 % en un an 3 sur le nombre de requêtes en matière de coworking et flex office sur SeLoger bureaux et commerces;

en matière de coworking et flex office sur SeLoger bureaux et commerces; Hausse de près de 20% de l’offre proposée sur la même période pour ce type de produit;

sur la même période pour ce type de produit; Hausse de +38% du nombre de contacts générés via SeLoger bureaux et commerces sur ce type de projet.

La tendance vers la premiumisation des bureaux

Autre évolution du marché à ne pas négliger : la nécessité d’attirer les collaborateurs vers les bureaux. En effet, en 2024 il faut désormais donner envie aux collaborateurs de retourner sur le lieu de travail, ce qui pousse à la “ premiumisation” des bureaux qui veillent à proposer des prestations de service appréciées par les collaborateurs telles que les services de conciergerie, des espaces bien-être, et parfois même de la garde d’enfants.

“ 35% des recherches de bureaux à louer4 sur le site SeLoger bureaux et commerces se font sur la catégorie de bureaux équipés en prestation de service. Preuve que depuis la crise covid, il est devenu essentiel pour les entreprises de donner envie à leurs collaborateurs de retourner sur leur lieu de travail”, explique Franck Le Tendre, Vice-président en charge des opérations chez AVIV (groupe SeLoger, Meilleurs Agents).

À lire aussi Immobilier : Guy Hoquet et Meilleurtaux concluent un partenariat au service des futurs acquéreurs

Une nouvelle rubrique « Bureaux et Coworking » sur SeLoger bureaux et commerces

Face à ces nouvelles tendances et afin de répondre au mieux aux attentes des porteurs de projets et des professionnels de l’immobilier, SeLoger bureaux et commerces propose une nouvelle rubrique « Bureaux et coworking ».

Le portail propose un nouveau moteur de recherche permettant de mieux identifier le besoin des porteurs de projets en distinguant bureaux vides (ou bureaux classiques) des bureaux équipés pour le flex office et le coworking.

De plus, pour aider ceux qui n’auraient pas une idée claire à ce sujet, des définitions ainsi que des informations clés ont été intégrées à ce moteur de recherche (par exemple, le nombre de postes, le prix mensuel par nombre de postes…)

Sources : (1)Similarweb : Octobre 2023. (2)Source interne : Octobre 2023. (3)Google Analytics : Octobre 2023. (4)Google Analytics : 15 Novembre au 6 Décembre 2023