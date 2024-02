Sébastien Kuperfis CEO du Groupe Junot, entreprise familiale qui compte 20 agences immobilières, essentiellement à Paris, et qui commercialisent des biens de luxe, est son invité dans Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, il livre son analyse sur la baisse des prix de l’immobilier à Paris.

Une baisse des prix à Paris forte mais pas homogène

Le Groupe Junot a publié une étude, en association avec le portail immobilier Jinka, pour évaluer la baisse des prix à Paris. Et celle-ci est sans appel : oui la baisse est bien là et, en réalité, celle-ci est plus forte que ce à quoi on s’attendait et que les chiffres dévoilés par les notaires.

A noter : Ces derniers se basent sur les prix des actes authentiques. Ils ont donc 3, voire 4 ou 5 mois de retard sur le marché et ne reflètent pas donc pas l’état de celui-ci au Jour J.

La correction des prix a été de 7% à Paris en 2023. « Pendant toute une partie de l’année, on a entendu parler d’une baisse de 4%. Les vrais chiffres sortent actuellement. C’est aussi ce qu’a constaté le Groupe Junot en fin d’année » explique Sébastien Kuperfis.

Cette correction des prix est forte mais pas uniforme. Les prix dans le Nord et l’Est de Paris avaient beaucoup plus augmenté en 10 ans. Comme on pouvait s’y attendre, ils y ont baissé plus fortement qu’à l’Ouest. En partie aussi parce que les emprunteurs y dépendent davantage du crédit.

Les biens avec défauts dévissent

Les biens considérés avec défauts souffrent davantage. Ce que cherche les clients ? Des biens clé en main puisque la rénovation coûte cher. L’étage a aussi un impact sur le prix.

Le ciel coûte cher mais pas à n’importe quelle condition. En 2023, les derniers étages, sans ascenseur, se sont vendus 15 % moins cher qu’en 2022. Les derniers étages, avec ascenseur n’on perdu que -3,6 %. Le appartements en étage élevé n’ont baissé que de -1,5%. Les rez-de-chaussée et 1er étage accusent eux, une baisse de -5,8%.

La baisse des prix est-elle suffisante pour débloquer le marché?

La baisse va-t-elle se poursuivre à Paris ? La baisse pouvoir d’achat, compte tenu de la hausse des taux d’intérêt, est estimée à 20%. Pour l’instant, la baisse des prix n’a pas atteint ce niveau. S’il y a une baisse, elle dépendra de l’évolution des taux d’intérêt.

« Actuellement, les banques centrales stabilisent leurs taux, avec des perspectives de baisse des taux de crédit à la clé, on peut donc imaginer que si les taux baissent un petit peu, on arrivera au bout de la correction.«

Sébastien Kuperfis estime que « les biens avec défauts subiront encore un temps une correction de leurs prix.«

Confidentiel : Le Groupe Junot a réalisé les plus belles transactions à Paris en 2023. Le Groupe a vendu plusieurs hôtels particuliers sur la Rive Gauche et avenue Foch pour des sommes entre 60 et 80 millions d’euros. La clientèle ? Américaine et Asiatique. Ce qu’ils recherchaient ? Paris ! La vue sur un monument, des hauteur sous plafonds, du parquet Versailles, des moulures…, tout en souhaitant apporter confort et modernité au logement.