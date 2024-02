Immobilier : Le top 5 des plus beaux biens vendus par Espaces Atypiques en 2023

15 ans après la création du réseau Espaces Atypiques, en 2008, ses experts n’ont eu de cesse de développer et affiner leur savoir-faire pour dénicher les plus beaux biens sur l’ensemble du territoire.

Tantôt demeure en pierre sur l’Île d’Oléron transformée dans un esprit loft, ancien atelier d’ébéniste réhabilité en loft familial à Paris, villa avec vue signée d’un architecte de renom près de Toulon, hôtel particulier de prestige rénové à Saumur ou maison en bois sur pilotis nichée au coeur de la nature à proximité de Bordeaux, en 2023 les biens atypiques n’ont pas fini de surprendre.

Chacun brille à sa façon par une architecture singulière, un panorama imprenable ou des prestations haut de gamme pour devenir des lieux de vie hors normes.

Magnifique bâtisse en pierre rénovée à l’esprit loft sur l’Île d’Oléron de 341 M2 – Vendue à 2 180 000 €

© Florent Fauqueux

Cette magnifique demeure en pierre associe à la perfection le charme du patrimoine rétais et le confort d’une rénovation contemporaine dans un esprit loft donnant la part belle aux poutres métalliques et en bois, à la pierre et au verre.

Cette ancienne maison de village datée de 1850 a fait l’objet d’une transformation complète durant plus de deux ans de travaux pour mettre en lumière ses atouts et l’adapter aux besoins actuels. Avec plus de 340 m2 de surface, elle offre de larges volumes et différents espaces pour la vie de famille avec six chambres et quatre salles de bain.

Ouverte sur l’extérieur, la pièce de vie de 95 m2 est baignée de lumière grâce à de larges baies vitrées donnant sur une terrasse ombragée et une belle hauteur sous plafond. L’étage supérieur est astucieusement agencé et sublimé d’une verrière métallique qui laisse apparaître les poutres en bois.

Le jardin bénéficie de nombreuses terrasses, d’un préau agrémenté d’une cheminée en pierre d’époque, ainsi qu’un couloir de nage, pour se rafraîchir en été. Un garage triple offre la possibilité d’accueillir un lieu de stockage pour des vélos ou un bateau et du matériel nautique.

Un ancien atelier d’ébéniste transformé en loft familial à Paris, de 172 M2 – Vendu à 1 800 000 €

© Espaces Atypiques

Situé à l’abri des regards dans une cour privative, ce loft familial issu de la réhabilitation d’un ancien atelier d’ébéniste offre une surface de plus de 172 m2 et un calme olympien hors des standards Parisiens.

Les propriétaires du lieu ont eu à cœur de préserver son authenticité tout en l’alliant aux besoins d’une famille nombreuse à l’image des différents espaces tels que 5 chambres et 3 salles de bain. Une grande verrière métallique vient se fondre à la structure originale tout en offrant une luminosité optimale à la pièce de vie composée d’une grande cuisine ouverte sur la salle à manger et de deux salons, l’un pour recevoir et l’autre pour un espace TV. La verrière a vue sur une terrasse, permettant de profiter d’un espace extérieur paisible.

L’étage supérieur est agencé en deux parties et est accessible via deux escaliers métalliques, qui complètent le style industriel et moderne du lieu. Un studio indépendant en cour anglaise vient parfaire les aménagements de ce lot.

Une villa avec vue panoramique signée de l’architecte Rudy Ricciotti à Ollioules, de 190 M2 – Vendue 1 640 000 €

© By Lucart

Ce bijou d’architecture, tourné vers la mer tel un bateau, a été conçu par l’architecte de renommée internationale Rudy Ricciotti. Cette villa au design contemporain joue la carte de la transparence avec ses ouvertures pour un effet dedans-dehors qui permettent de profiter pleinement de la vue panoramique sur la rade de Toulon et les collines aux alentours et d’accéder à la terrasse extérieure. Cette dernière bénéficie d’une magnifique piscine et d’un jacuzzi aménagés sur le vaste terrain de 2 000 m2.

En plus d’un positionnement idéal, à 15 minutes des plages, la maison bénéficie d’un confort inégalé dont une cuisine haut de gamme, une suite parentale de 35 m2 avec un dressing et sa salle de bain, quatre autres chambres dont une avec sa salle d’eau, un bureau et un dressing. Une cave à vin professionnelle et un garage viennent compléter les prestations haut de gamme du lieu.

Enfin, une annexe indépendante faisant face à la piscine propose aujourd’hui une salle de sport tournée vers l’horizon.

Un Hôtel Particulier du XVIIIe à la réinterprétation contemporaine à Saumur, de 350 M2 – Prix confidentiel

© Espaces Atypique

Ce bel hôtel particulier datant du XVIIIème siècle a gardé sa noblesse et son prestige tout en profitant d’une rénovation contemporaine qui l’inscrit parfaitement dans ce nouveau siècle. Des matériaux haut de gamme et une décoration distinguée, pensée dans les moindres détails, subliment l’architecture et le charme de ce lieu hors normes.

Cette belle demeure en pierre bénéficie d’un emplacement idéal, à quelques pas du centre-ville de Saumur. Sur une surface d’un peu plus de 600 m², la propriété comprend un jardin intimiste clos de murs, arboré avec de remarquables chênes verts, une terrasse d’époque dominant la cour d’entrée et une piscine. Un escalier en fer forgé distribue les trois niveaux et permet d’accéder aux nombreux espaces de vie : un salon avec cheminée, une salle à manger, un bureau bibliothèque, quatre chambres avec salles de bain ainsi qu’un atelier de peinture au dernier étage.

L’architecture, l’aménagement et les prestations haut de gamme de ce lieu en font un bien exceptionnel qui offre la possibilité d’habiter un morceau d’histoire et de sublimer avec une touche de modernité, le patrimoine de la région.

Une Maison en bois sur pilotis au coeur de la nature signée d’un architecte à Belin Beliet, 145 M2 -vendue à 640 000 €

© Stanislas Ledoux

Au cœur de la forêt, cette demeure moderne montée sur pilotis est un véritable havre de paix pensé par un architecte pour une immersion design dans la nature.

Cette villa de 127 m2 offre des espaces de vie ouverts sur l’extérieur et baignés de lumière grâce à de grandes baies vitrées et des passerelles traversantes. Ils se composent d’une grande pièce de vie comprenant un salon, réchauffé par un poêle à bois et une cuisine parfaitement équipée, ouverte sur une terrasse abritée. Une salle de bain équipée d’un sauna, un bureau, quatre chambres, deux salles de bain et un cellier-buanderie viennent parfaire les prestations de cette maison au charme unique.

Cette habitation hors des conventions est complétée d’une dépendance privilégiée de 18 m2, d’une terrasse spacieuse et d’une belle piscine avec vue sur les pins maritimes. Son esprit cabane, associant des matériaux nobles tels que le bois et le métal et un aménagement ingénieux, offre un air de vacances toute l’année.

Source : Espaces Atypiques