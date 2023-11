Immobilier : Espaces Atypiques recrute 300 conseillers indépendants

Espaces Atypiques poursuit son développement et recrute 300 conseillers indépendants en immobilier haut de gamme cette année dans toute la France.

À la veille des grands salons pour l’emploi et la formation comme Paris pour l’emploi, Forum Initialis ou encore le salon de l’orientation des jeunes qui se tiennent en novembre 2023, Espaces Atypiques, le réseau immobilier spécialisé dans l’immobilier atypique, met en lumière les nombreuses opportunités professionnelles disponibles dans ses agences à Paris et en province.

84 agences dans 62 départements

Fort d’une expertise de 15 ans dans le secteur et d’un rayonnement sur l’ensemble du territoire avec 84 agences dans 62 départements, Espaces Atypiques poursuit son développement et recrute 300 conseillers indépendants en immobilier haut de gamme cette année dans toute la France.

La forte demande en recrutement illustre les ambitions de développement et le succès d’un parti pris qui valorise son pas de côté et sa vision singulière de l’immobilier. Espaces Atypiques a nommé Raphaël Renzulli en qualité de Directeur Commercial pour mener le réseau dans cette dynamique, accompagné d’Alexandre Vanderme, Directeur Commercial Adjoint chargé de la formation et Kameela Benoist, Chargée de recrutement, pour appuyer le renforcement des équipes.

Des collaborateurs issus d’horizons différents

L’ADN d’Espaces Atypiques s’illustre à travers la diversité des collaborateurs issus d’horizons différents unis autour d’une passion commune pour le beau, l’art, l’architecture et le design mais avant tout un service où l’humain est au cœur de chaque projet immobilier.

Une attention stratégique est donnée pour la formation des nouveaux collaborateurs à l’immobilier atypique mais aussi les collaborateurs plus experts, tout au long de leur parcours, via la formation continue.

Espaces Atypiques a développé son propre organisme de formation dédié certifié Qualiopi : Espaces Atypiques Académie. Ce programme, associant des cours en distanciel et en présentiel, permet d’acquérir les compétences nécessaires pour estimer des biens atypiques et accompagner les clients dans leurs projets. Fort de cet atout, le réseau compte de nombreuses reconversions. En effet, 8 collaborateurs sur 10 n’avaient jamais fait d’immobilier auparavant. Profils juniors ou séniors, le réseau sait valoriser les compétences et l’expérience de chacun.

Pour favoriser la rencontre de nouveaux talents, Espaces Atypiques organise tout au long de l’année au sein des agences des soirées appelées “Carrières”, qui se déroulent en format afterwork dont la première a eu lieu à Vannes fin septembre.