Journée de la Femme : Quelles emprunteuses sont-elles ?

De plus en plus de femmes deviennent propriétaires seules. Ainsi, en 2023, un peu plus de 20% des dossiers financés par CAFPI ont concerné une acquisition réalisée par une femme. Ce taux n‘était que de 18% en 2022.

« On voit de plus en plus de femmes réaliser seules une acquisition immobilière. Cette tendance peut s’expliquer par les effets conjugués d’une indépendance financière accrue et d’une modification de la typologie des ménages (hausse des séparations, multiplication des familles monoparentales) », analyse Caroline Arnould, directrice générale de CAFPI.

Portrait-robot des emprunteuses nouvelle génération

En 2023, les acheteuses ayant sollicité CAFPI ont emprunté en moyenne 170 139 € (14 000 € de moins qu’en 2022) sur un peu plus de 22 ans à un taux moyen de 2,60%.

Leurs revenus moyens annuels s’établissaient à 39 131 € (contre 36 456€ en 2022) et leur taux d’apport atteignait les 23%, contre 19% un an plus tôt.

En revanche, augmentation des prix oblige, leurs budgets ont progressé. En 2023, le montant moyen de leur acquisition était de 218 075 € contre 215 529 € en 2022.

Si, au global, la clientèle de CAFPI s’est principalement portée sur des maisons en 2023 (59,82% des dossiers), les femmes ont plutôt plébiscité les appartements (59,71%). Elles ont majoritairement financé leur résidence principale (93,31%), seulement 5,79% ont réalisé un investissement locatif. Les résidences secondaires ne représentent que 0,9% des demandes de financement.

Plus jeune qu’en 2022 (36,9 ans au lieu de 39), la clientèle féminine de CAFPI est majoritairement en CDI, avec des enfants (34%).