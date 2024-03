Immobilier : Orpi est élue Marque Préférée des Francais

Orpi s’est placé sur la 1ère place du podium en obtenant le plus grand nombre de « J’aime » après une étude réalisée du 20 au 26 décembre 2023 sur le panel d’OpinionWay, auprès d’un échantillon représentatif de 2152 personnes de la population française de 18 ans et plus.

Avec 1350 agences sur tout le territoire français, Orpi est aujourd’hui le 1er réseau immobilier en nombre d’agences dans le pays. En plus de ce maillage dense, ce qui fait surtout la singularité d’Orpi c’est son fonctionnement coopératif. De sérieux atouts qui lui valent aujourd’hui d’être élue Marque Préférée des Français dans la catégorie « agences immobilières ».

« Obtenir le titre de Marque Préférée des Français est une grande fierté pour le réseau Orpi. Avec un marché immobilier complexe ces dernières années, nous avons tout mis en œuvre pour renforcer notre offre de services, la qualité de notre accompagnement et la satisfaction de nos clients, de nos collaborateurs et de nos associés. Cela rejaillit sur la préférence de marque, et nous ouvre de belles perspectives», analyse Guillaume Martinaud, Président d’Orpi.

La coopérative : l’ADN d’Orpi

Né en 1966, Orpi emploie aujourd’hui plus de 9000 collaborateurs dans ses 1350 agences réparties sur tout le territoire français, y compris en Outre-Mer, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte et La Réunion. Les équipes Orpi accompagnent aujourd’hui tous types de projets immobiliers : achat/vente, location et gestion locative, syndic de copropriété, commercialisation de programmes neufs, immobilier professionnel, locations saisonnières …

Grâce à son modèle coopératif, les 1000 patrons d’agences Orpi sont tous associés, et disposent d’une voix en Assemblée Générale : chaque associé Orpi est acteur dans les grandes décisions du Réseau, au service de la réussite du parcours immobilier de chaque client. Et grâce à leur indépendance juridique, les associés Orpi jouissent d’une liberté tout en bénéficiant d’appui, de solidarité et d’entraide. .

Cette entraide s’incarne notamment dans le Fichier Commun Orpi dans lequel les agents immobiliers du Réseau regroupent leurs mandats de vente, leur permettant ainsi d’offrir plus de choix aux acquéreurs et plus de visibilité aux vendeurs.

L’innovation pour servir tous types de projets

Pour répondre aux besoins des clients et prospects et les anticiper au mieux, Orpi met à disposition de ses équipes et de ses clients des outils digitaux innovants. Les vendeurs peuvent, par exemple, estimer leurs biens gratuitement et très rapidement sur le site internet d’Orpi.

Orpi a également conclu en 2022 un partenariat avec Sweepbright, un nouveau logiciel métier qui permet aux agents immobiliers de tout réaliser avec leur téléphone depuis une application, dès le 1er rendez-vous client (et de retrouver toutes ces informations sur leur portail web à l’agence) : rentrer un bien, signer un mandat avec leur client en signature électronique, envoyer un SMS automatisé 1 heure avant chaque visite, ou un mail automatique pour récupérer la liste des documents avant la signature d’un mandat … Les agents immobiliers travaillent donc dans les meilleures conditions et peuvent se consacrer au conseil. Les clients, quant à eux, disposent de toutes les informations en temps et en heure, et se sentent accompagnés au mieux.

Un réseau en croissance

Fort de ses atouts, Orpi souhaite poursuivre son développement dynamique. Le Réseau recrute en permanence de nouveaux vendeurs et bailleurs, de nouveaux associés, mais également de nouveaux collaborateurs ! 500 offres d’emploi sont ouvertes en permanence sur son site, destinées à tous types de profils, avec ou sans diplôme, sans critère d’âge ni d’expérience : la formation est en effet au centre du parcours d’intégration chez Orpi, qui propose un catalogue de 130 formations mais aussi une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) et des parcours dirigeant afin de se former tout au long de son aventure Orpi.