Immobilier : Orpi choisit fifty-five pour sa stratégie Media Digital 

Face à un marché immobilier de plus en plus concurrentiel et un environnement digital en pleine mutation avec la fin des cookies tiers, Orpi choisit fifty-five pour gérer sa stratégie Media Digital.

Dans ce contexte, fifty-five accompagnera Orpi sur les enjeux de performance et de notoriété. L’objectif est triple : maximiser les estimations transactionnelles et locatives en ligne et développer son réseau à travers les leviers digitaux tels que le SEA, le Paid Social, la Vidéo OnLine, le Display, l’Affiliation et l’Audio.

“ Nous sommes ravis de collaborer avec Orpi pour relever ensemble les défis multiples liés au marché immobilier et au paysage digital en constante évolution. Notre expertise Média et notre approche complète data-driven vont nous permettre de répondre efficacement aux besoins business et branding de Orpi, et de dépasser les attentes grâce au triptyque innovation, data et stratégie digitale”, déclare Sébastien Moaligou, Managing Director, chez fifty-five.

Stimuler la présence digitale d’Orpi

La stratégie de fifty-five pour Orpi repose sur quatre piliers : renforcer les fondations sur les leviers digitaux grâce à leur expertise éprouvée en achat et conseil média, adopter un pilotage business centric pour optimiser les investissements digitaux, diversifier le mix média et in fine développer la performance data d’Orpi au-delà de l’achat média.

“fifty-five est un partenaire stratégique pour stimuler notre présence digitale et renforcer notre positionnement sur un marché immobilier très compétitif. Nous sommes convaincus que leur approche nous permettra d’accroître significativement notre visibilité sur le marché, générer davantage de prospects qualifiés et surtout de les convertir efficacement. Cet accompagnement nous donnera l’occasion de combiner et d’optimiser nos approches Off et Online, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance ”, se réjouit Damien Duchaussoy, Directeur Marketing & Digital chez Orpi.