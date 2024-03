S’appuyant sur un modèle combiné de réinvention métier et d’innovation technologique, Hello Syndic et Flatlooker s’unissent pour donner naissance à Manda, financé par Naxicap Partners qui a apporté 43 M€ au projet.

Les proptech Hello Syndic et Flatlooker se rapprochent pour donner naissance à Manda, nouvel acteur des services immobiliers. Manda ambitionne une croissance à deux chiffres pour servir plus de 1 million d’habitants en France d’ici 5 ans. Manda est financé par Naxicap Partners qui a apporté 43 M€ au projet.

Nicolas Goyet, cofondateur et Directeur Général de Manda, déclare : « Je suis très heureux d’annoncer aujourd’hui cette opération de rapprochement. Les équipes partagent les mêmes convictions sur la transformation de nos métiers et sur la recherche perpétuelle de la satisfaction client. Dès sa création, Manda devient un acteur majeur du secteur en France, présent sur toute la chaîne de valeur du parcours immobilier. »

Une forte complémentarité des modèles et des métiers

Créée en 2016, Flatlooker transforme la gestion locative en proposant des parcours 100% digitalisés partout en France, pour les bailleurs comme pour les locataires. Présente dans une trentaine de villes de France, l’entreprise propose une expérience immersive avec visite virtuelle, vidéo commentée d’un appartement mais aussi des parties communes. Flatlooker propose également un service de gestion locative afin de gérer à la fois les éventuels incidents, le paiement du loyer, l’organisation des états des lieux, des arrivées et des départs, etc.

Depuis sa création en 2017, Hello Syndic a eu à cœur de réinventer le métier de gestionnaire d’immeubles. L’entreprise est reconnue pour son modèle hybride ans lequel le digital accélère l’exécution des opérations consommatrices de temps et améliore l’expérience client. Ses systèmes donnent aux copropriétaires une transparence totale sur les actions entreprises au sein de la copropriété et leur proposent des outils pour les gérer en autonomie. En parallèle, Hello Syndic propose un solide accompagnement humain, grâce à la présence de facilitateurs tournant dans les copropriétés.

Une stratégie de croissance ambitieuse

Manda vise une forte croissance de son chiffre d’affaires au cours des cinq prochaines années. Le Groupe, qui s’appuie sur une équipe de 200 collaborateurs répartis sur trois villes en France, a pour objectif d’atteindre 1 300 collaborateurs et d’entrer dans le top 5 d’ici 5 ans.

« Nous nous réjouissons du rapprochement entre Hello Syndic et Flatlooker, deux acteurs dont les modèles et les métiers sont parfaitement complémentaires. L’ambition de Manda est de continuer à réinventer les métiers de l’immobilier pour proposer un accompagnement digital et humain durant tout le parcours résidentiel. Là où certains acteurs traditionnels se heurtent à un goulot d’étranglement, notre modèle permet de gagner en temps et en efficacité pour changer le quotidien de millions de Français », précise Eytan Koren, cofondateur et Président de Manda.

La feuille de route stratégique du Groupe repose sur trois piliers

La poursuite de la digitalisation du métier, pendant des services de proximité

Manda investit à la fois dans ses outils technologiques et dans ses équipes pour transformer les métiers classiques de l’immobilier et apporter un service immobilier modernisé et humain. La volonté est de systématiser la qualité de prestation par la digitalisation des services.

Les acteurs de l’immobilier font face à un goulot d’étranglement et parviennent difficilement à traiter l’ensemble des demandes de leurs clients en temps voulu. Manda transforme ce métier en adoptant une approche par pôle de spécialités et traite l’ensemble des demandes entrantes avec le support de l’intelligence artificielle.

En proposant une application mobile en plus des canaux classiques de communication, Manda donne de l’autonomie aux clients sur la gestion de leurs projets immobiliers, désengorge l’agenda des gestionnaires, et permet à ces derniers de gérer des projets à plus haute valeur ajoutée pour les immeubles et les biens, au service des clients.

La digitalisation permet à Manda de disposer d’un levier pour élargir la palette de ses prestations et d’offrir un service plus en proximité des clients finaux, notamment grâce à la présence d’équipes de proximité, de pilotes de conciergeries locales, dans les résidences de coliving comme dans les copropriétés.

La croissance externe

Manda développe une stratégie dynamique de croissance externe, en faisant levier sur son modèle opérationnel et technologique déployé sur l’ensemble des équipes.

Le Groupe a ainsi réalisé en février 2024 l’acquisition de deux syndics de copropriété en Île-de-France, auxquels s’ajouteront trois acquisitions complémentaires prévues pour le 1er semestre 2024. Manda est présent à Paris et en Ile-de-France, à Lyon et sa région, Marseille, ainsi qu’à Clermont-Ferrand.

La rénovation énergétique des bâtiments

Manda développe un service dédié à la rénovation énergétique des logements. Le Groupe propose désormais un accompagnement complet pour rénover le logement des particuliers, depuis le diagnostic et le financement des travaux jusqu’aux démarches permettant la perception des aides de l’État.

Manda met également à disposition des particuliers son réseau d’artisans spécialisés dans les travaux de rénovation. Le particulier garde une visibilité totale sur l’ensemble du parcours ainsi que sur les modalités financières des démarches (reste à charge, mensualités de l’emprunt…).

Avec cette offre, Manda se positionne sur un marché profond et au cœur des préoccupations des propriétaires : plus de 35 millions de logements doivent être rénovés, ce qui représente 95,6% du parc.

« Hello Syndic comme Flatlooker, avec une utilisation pertinente du digital, renouvellent l’expérience client dans un secteur traditionnel. Nous avons été impressionnés par la qualité des opérations menées par les équipes, le track record de croissance des sociétés ainsi que par l’expertise et la maturité des équipes dirigeantes. Nous sommes convaincus de la complémentarité des équipes et des services, et du potentiel de croissance de Manda», conclut Eric Aveillan, Président du Directoire de Naxicap Partners.