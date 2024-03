Etudiant : Assurly lance une assurance de prêt en mettant l’innovation et la technologie

Assurly lance une assurance crédit étudiant 100 % digitale, à un prix compétitif, ainsi que des services associés sur mobile destinés à répondre aux besoins actuels et futurs des étudiants et des jeunes professionnels en matière de pouvoir d’achat, santé et bien-être.

Dans un contexte économique de plus en plus difficile où le coût de la vie étudiante ne cesse d’augmenter (augmentation des frais de scolarité, du coût du logement et des dépenses courantes), on estime que le recours aux crédits étudiants devrait doubler dans les prochaines années et que la durée du remboursement devrait s’allonger pour limiter le montant des mensualités de remboursement.

En réponse à ces problématiques, Assurly lance une assurance crédit étudiant 100 % digitale, au prix juste et compétitif, ainsi que des services associés sur mobile destinés à répondre aux besoins actuels et futurs des étudiants et des jeunes professionnels en matière de pouvoir d’achat, santé et bien-être.

Devenir la référence du crédit étudiant, via une approche forfaitaire simple et au prix juste

Selon l’Observatoire de la vie étudiante, 25% des étudiants déclarent ne pas avoir assez d’argent pour couvrir leurs besoins de première nécessité. Dans ce contexte et malgré l’augmentation significative des taux d’intérêt, le prêt étudiant peut s’avérer être une option intéressante pour les étudiants cherchant à financer leurs études.

Déjà référent sur les problématiques liées à l’assurance emprunteur, Assurly a souhaité mettre à profit son expertise et son savoir-faire au service des étudiants et de leur pouvoir d’achat en imaginant et concevant la première assurance de prêt étudiant en mesure de répondre aux problématiques de budget que rencontre cette population. Disponible à des tarifs très compétitifs et avec des services associés innovants, cette offre s’adresse à tous les étudiants ou jeunes professionnels ayant souscrit un prêt pour leurs études.

Le cofondateur d’Assurly, Toufik Gozim, explique : “ Les parents ou les proches n’ont pas toujours la possibilité de soutenir financièrement leurs enfants. Chez Assurly, nous croyons que chaque étudiant mérite la liberté de poursuivre ses études sans se soucier de l’aspect financier, tout en étant protégé pour l’avenir. Notre assurance de crédit étudiant est bien plus qu’une simple protection financière ; elle est conçue pour redonner du pouvoir d’achat. Avec notre assurance, nous offrons la tranquillité d’esprit tout en les aidant à faire la formation qu’ils souhaitent et à reprendre le contrôle de leurs finances. Grâce aux économies réalisées, ils dégagent donc du budget pour les dépenses utiles et concrètes du quotidien.”

Une assurance à partir de 3€, et des services adaptés au mode de vie des étudiants

Assurly a pour objectif de mettre à disposition des solutions adaptées en réponse aux besoins changeants des étudiants. Grâce à un parcours 100 % digitalisé et simplifié, la néo-assurance fait le choix de les accompagner au mieux en proposant une offre adaptée à leur budget, sans garantie superflue. Pour ce faire, une offre forfaitaire inédite est proposée avec des tarifs compétitifs : Assurly s’engage à proposer des tarifs compétitifs, sans frais ni marges abusives, libérant ainsi une partie du budget mensuel pour d’autres dépenses importantes du quotidien. Le forfait unique sera de 4€ pour les nouveaux clients, et de 3€ pour les clients d’Assurly. Cette offre s’accompagne de partenariats stratégiques avec des établissements d’enseignement supérieur, des associations étudiantes ou des entreprises de service financier qui agissent pour le bien-être des étudiants et leur pouvoir d’achat ; d’une assurance 100% digitale et de démarches simplifiées : le service client d’Assurly se charge d’effectuer gratuitement l’ensemble des formalités à la place des clients.

Une app mobile lui est dédiée : Les clients auront accès à des services d’accompagnement (coaching bien-être, santé, juridiques…) et technologiques novateurs sur le marché de l’assurance emprunteur.

Le lancement d’Assurly Care pour un accompagnement quotidien des étudiants

En complément de l’offre de couverture et dans l’optique de répondre au mieux aux besoins spécifiques des étudiants, Assurly met en place un accompagnement gratuit et personnalisé au travers de services à valeur ajoutée tels que du coaching financier, du coaching sur les problématiques de santé (bien être, comptage de pas, etc.) ou encore un service juridique disponible 24/7 sur chat/chatbot…. Cela se traduit par la proposition de services centrés autour de plusieurs piliers dont le coaching, des expériences immersives, des échanges avec des professionnels de la santé, ou encore des conseils personnalisés à titre gratuit et directement intégrés au sein de l’application Assurly.

“L’assurance est le produit par excellence qu’on paie toute sa vie, sans jamais s’en servir (ou presque). C’est exactement comme si vous preniez un abonnement Netflix, mais que l’écran restait noir pendant 20 ans. Depuis toujours, Assurly a la volonté d’innover et d’être au plus proche des préoccupations quotidiennes de ses clients. C’est dans ce cadre que notre vision est de proposer bien plus qu’une assurance à un prix compétitif. Nous accompagnerons les étudiants tout au long de leur contrat en offrant des services sur les différents sujets qui peuvent les préoccuper”, précise Toufik Gozim.