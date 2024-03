Immobilier : « Optimhome mise sur l’humain dans un marché qui retrouve progressivement sa vitalité », Olivier Colcombet

Alors que le marché immobilier français continue d’évoluer dans un contexte géopolitique et économique complexe, Olivier Colcombet, Président d’Optimhome, fait le point sur l’année écoulée et offre un aperçu des tendances à venir pour l’année 2024.

Olivier Colcombet : En 2023, Optimhome a consolidé sa position sur un marché immobilier français en plein bouleversement. Avec une présence établie dans 13 régions et couvrant 1 508 villes à travers la France et les DOM-TOM. Optimhome a continué d’étoffer son offre, de renforcer son programme de parrainage (41 % des recrutements par recommandations de ses propres conseillers) et d’accompagnement afin de prendre en charge les nouveaux conseillers qui viennent étendre son empreinte géographique. Ses conseillers évoluent principalement dans des régions stratégiques telles que l’Aquitaine, la Bretagne, l’Île-de-France, la Lorraine, la PACA et Rhône-Alpes.

Olivier Colcombet : La banque de France annonce 41 % de baisse (en valeur) des crédits immobiliers accordés aux particuliers et probablement 30 voire 35 % de baisse en volume. Malgré cette baisse générale, Optimhome observe une certaine résilience du marché immobilier français. Les citoyens qui ont maintenu l’immobilier comme une priorité dans leurs projets cherchent à s’adapter pour continuer à investir, malgré des défis tels que la baisse du pouvoir d’achat, les restrictions sur les prêts et les normes de rénovation énergétique. Les exigences en matière de performance énergétique ont conduit à une augmentation de l’offre, ce qui peut être une opportunité pour les primo-accédants, car cela encourage les propriétaires à vendre des biens nécessitant des mises aux normes énergétiques. En 2023 la performance du réseau est tirée par ses conseillers expérimentés, dont les top performers Optimhome ont de nouveau battu des records (+2 % de progression). Malgré la crise l’un d’eux a obtenu le meilleur résultat historique en honoraires.

En ce début du mois de mars, Optimhome confirme ses anticipations, soutenu par les prix du neuf et la rareté des logements disponibles. Aucun décrochage des prix n’est anticipé pour l’année 2024 et le retour des acheteurs semble confirmer que les Français arrivent à la même conclusion.

À lire aussi Immobilier : Le gouvernement annonce des mesures pour simplifier la construction

Mysweet’immo : Quelle est la stratégie définie pour 2024 ?

Olivier Colcombet : En 2024, Optimhome se fixe des objectifs ambitieux pour renforcer sa position sur le marché immobilier. Pour atteindre ces objectifs, l’entreprise montpelliéraine met l’accent sur plusieurs axes stratégiques clés. Tout d’abord, le renforcement du marketing relationnel constitue une priorité majeure. Optimhome soutient ses conseillers, premiers ambassadeurs de la marque auprès des acquéreurs, vendeurs et futurs conseillers immobilier, dans la promotion du réseau afin de les soutenir dans le développement de leurs équipes. Cela implique notamment la mise en place de campagnes de communication ciblées et innovantes visant à accroître la visibilité de la marque et à attirer de nouveaux clients et conseillers.

Optimhome aspire à consolider sa présence locale sur l’ensemble du territoire français. Cette démarche vise à établir des liens de proximité avec les clients et les partenaires locaux, tout en se basant sur une compréhension approfondie des particularités régionales du marché immobilier. Cette expansion locale permettra à Optimhome d’adapter ses services et ses offres en fonction des besoins spécifiques de chaque région.

En outre, Optimhome s’engage à fournir un soutien accru à ses conseillers et prévoit d’en recruter 500 supplémentaires en 2024. L’entreprise reconnaît l’importance cruciale du rôle des conseillers dans la réussite de ses activités et s’engage à leur fournir les ressources et les outils nécessaires pour exceller dans leur travail. Cela comprend des programmes de formation et de développement professionnel, un accès à des outils technologiques de pointe et un accompagnement personnalisé pour aider les conseillers à atteindre leurs objectifs de performance et de croissance.

Dans un contexte mouvementé, nous sommes animés par la perspective d’une stabilité assurée pour l’année 2024. Notre défi cette année est double : maintenir notre niveau de production élevé tout en consolidant notre soutien inébranlable à nos conseillers.