Immobilier : Century 21 France remporte de le trophée le prix du leader mondial du développement en 2023

Malgré un net recul du marché de l’immobilier ayant pour corollaire la disparition de nombreuses agences Immobilières dans l’Hexagone, Century 21 France se démarque et conclut son exercice en croissance de nombre de points de vente avec un solde positif d’agences (965 fin 2023 contre 950 fin 2022).

Century 21 France, leader mondial du développement de la marque en 2023

C’est ainsi qu’à l’occasion de la convention internationale de CENTURY 21 aux Etats-Unis, qui réunissait tous les représentants des 86 pays où la marque est présente, Charles Marinakis, le président de Century 21 France, s’est vu décerner le prix de leader mondial du développement en 2023.

La franchise : un atout dans un marché sous tension

Dans un marché sous tensions, rejoindre le réseau d’agences immobilières leader en France, prend encore plus de sens pour un professionnel de l’immobilier. Cela lui permet de bénéficier de la notoriété inégalée de la marque, de son expérience de 37 ans sur le territoire français, d’un accompagnement au plus proche des agences et d’outils intégrés visant à améliorer sans cesse la satisfaction client.

Celle-ci atteint d’ailleurs la note de 9,2/10. Un seul chiffre témoigne de l’attachement et de la fidélité des franchisés à Century 21 France : 98% renouvellent leur contrat tous les 5 ans.

Ils seront d’ailleurs plus de 2500 à Lyon les 17 et 18 mars prochains pour la 34e Convention nationale CENTURY 21 qui aura pour thème : « Nos combats d’aujourd’hui, nos succès de demain ».