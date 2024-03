Immobilier : À quels investisseurs profite la crise ?

Cette dernière année l’immobilier a vécu un véritable bouleversement avec une augmentation rapide des taux provoquant, ainsi, un déséquilibre du marché. Cette crise immobilière a limité voire privé certains profils dans leurs projets mais en a aussi favorisé d’autres. À quel profil d’investisseurs a donc profité la crise ? Victor Investissements livre son analyse.

Le profil patrimonial grand gagnant de la crise

En période de crise, les investisseurs qui tirent leur épingle du jeu sont ceux qui visent principalement un placement sûr pour sécuriser leur patrimoine mais aussi celui de leur succession. En effet, la crise a rendu plus complexe l’accès au crédit, de fait les primo-accédants aux budgets plus restreints ont été en difficulté pour acheter. À l’inverse, les profils possédant déjà un patrimoine important ont pu utiliser celui-ci pour rassurer leur banque et obtenir un prêt et/ou payer comptant. De plus, ce paiement sans condition suspensive, permet de rassurer les vendeurs, de passer devant la concurrence et de négocier fortement le prix d’achat.

Ces opportunités devraient perdurer jusqu’au troisième trimestre 2024 puis ensuite l’accès au crédit devrait s’assouplir et laisser de nouveau la place aux primo-accédants recherchant des investissements plus rentables.

« Comme souvent lors des crises, ceux qui ont les ressources financières les plus solides sont ceux qui arrivent à tirer le meilleur bénéfice des opportunités contrairement à ceux qui ont moins de moyens. La crise exacerbe donc encore plus l’accès au crédit et donc au logement », explique Aurélien Toulouse, co-fondateur et PDG de Victor Investissements.

Caractéristiques de l’investisseur patrimonial

Si l’on devait dresser le portrait-robot d’un investisseur patrimonial, voici quelques unes de ses caractéristiques principales :