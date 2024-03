Iris Tang, est l’invitée de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, la directrice du bureau Paris Rive Gauche Émile Garcin, nous ouvre les portes du prestigieux marché immobilier de Saint-Germain-des-Prés, niché dans le 6ème arrondissement de Paris.

Cet entretien révèle non seulement les subtilités du marché immobilier de cette zone historique mais aussi l’attachement profond qu’Iris Tang porte à ce secteur.

Avec une passion communicative, l’agent immobilier détaille les nuances qui font de Saint-Germain-des-Prés un lieu unique en son genre. Elle évoque un quartier où l’histoire, l’art, et la culture s’entremêlent de façon harmonieuse, offrant un cadre de vie sans pareil. « Saint-Germain des Prés, c’est poétique, c’est mythique, c’est romantique« , affirme-t-elle, mettant en lumière l’atmosphère quasi-enchantée qui enveloppe les ruelles et les places de ce quartier.

« J’ai la chance d’avoir des clients qui me disent trouvez moi ce que je cherche et j’achète« , poursuit la directrice du bureau Paris Rive Gauche de la maison Emile Garcin . Avant de s’insurger contre une idée reçue : « On dit que les plus beaux appartements sont vendus à des étrangers » c’est faux !« . Voilà qui est dit.